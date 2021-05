Lorenzo Sportiello entra nel roster registi di Filmmaster Productions

Il roster registi di Filmmaster Productions si arricchisce con un nuovo, importante ingresso: da oggi, infatti, Lorenzo Sportiello entra – in priorità – a far parte della rosa della casa di produzione leader nell’ambito degli spot pubblicitari.

Lorenzo Sportiello è diplomato in regia cinematografica al Centro Sperimentale di Cinematografia e ha frequentato workshop internazionali presso la Tish School of the Arts della New York University ed il Puglia Experience 2010, tenuto presso l’Apulia Film Commission. Ha diretto un film (INDEX ZERO, nel 2014) e la serie TV Non Uccidere per RAI, tra il 2015 ed il 2017. Nel 2018, inoltre, Sportiello ha concepito il look di Summertime, serie teen Netflix disponibile in 190 Paesi, della quale ha diretto i primi quattro episodi della prima stagione. È al momento in preparazione del suo secondo lungometraggio.

“Entrare a far parte del roster di Filmmaster Productions rappresenta un nuovo tassello della mia carriera, nonché una nuova, entusiasmante sfida”, commenta Lorenzo Sportiello. “Un ritorno ad un’esperienza già insita nel mio percorso, in un certo senso, ma che affronto con la consapevolezza di poter apportare il mio punto di vista in quello che è il racconto delle emozioni, all’interno di una casa di produzione che ha davvero fatto la storia della pubblicità nel nostro Paese”, conclude Sportiello.