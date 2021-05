Regione Marche sceglie Roberto Mancini come testimonial

Per il rilancio e la promozione turistica della Regione Marche l’amministrazione ha puntato su un testimonial marchigiano d’eccezione, Roberto Mancini, sportivo dalle eccezionali qualità anche umane, amante della sua terra di origine e promotore naturale delle sue bellezze, e Traipler.com, piattaforma di Video Content Marketing.

Oltre 50 le località riprese durante i 7 giorni di lavorazione, una crew di 8 professionisti sul set e un team di 15 persone che dalla fase di ideazione alla fase di produzione e delivery hanno lavorato in un rapporto di confronto e collaborazione continua con l’Amministrazione Regionale.

La campagna conta: 15 spot da 15 e 30 secondi e relative declinazioni di formato, una campagna stampa multisoggetto, 8 spot radiofonici. La campagna è stata progettata per rispondere all’esigenza di dare la maggior visibilità possibile a luoghi di grande bellezza, sottolineando anche quanto la Regione Marche abbia da offrire tanto agli amanti del mare quanto di colline e montagne, agli appassionati di arte e cultura quanto di tradizioni enogastronomiche.

“Essere sul set con Roberto Mancini e in un territorio che ha creduto così tanto in noi ci è stato di ulteriore stimolo per lo sviluppo di un progetto video di altissima qualità. Abbiamo incontrato un’amministrazione di rara competenza ed entusiasmo, siamo stati accolti in un modo incredibile da parte di tutti. L’amministrazione aveva le idee chiare, obiettivi specifici e il desiderio di restituire alla Regione il ruolo che merita tra le bellezze italiane più riconosciute nel mondo, noi siamo certi di aver contribuito a questo con video e immagini originali e di grande qualità ” – dichiara Aldo Ricci, Founder & Production Director Traipler.com.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto e della fiducia che ha riposto in noi l’Amministrazione Regionale. Abbiamo fatto un esercizio strategico integrando l’approccio creativo con l’analisi qualitativa e quantitativa dei luoghi più amati e rappresentativi della regione, siamo sicuri di aver costruito strumenti di comunicazione efficaci, ma dobbiamo ammettere che farlo mostrando luoghi di tale bellezza ci ha aiutato molto a lavorare sull’obiettivo unico di promuovere la Regione Marche”, dichiara Gianluca Ignazzi, Founder & Head of Communication Traipler.com.

CREDIT

– Traipler.com

– Film & Editing Director: Aldo Ricci.

– Film Crew: Daniele Ciappelloni, Daniele Forcucci, Davide Ferrigno, Gaetano Buscetto, Giuliano Di Franco.

– Creative Director: Gianluca Ignazzi, Ivan Console.

– Copywriter: Valerio Zito.

– Editing Executive: Gianvito Piccolo.

– Client Manager: Angela D’Aprile