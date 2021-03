Laura Torrisi ancora protagonista del nuovo spot Curtiriso

Curtiriso, marchio storico italiano, torna in tv con un nuovo spot per presentare la nuova linea “Amica dell’Ambiente”. Il packaging é sostenibile, plastic-free e fabbricato con carta 100% riciclabile in fibra vergine certificata FSC (Forest Stewardship Council) e stampato con inchiostri eco friendly.

Protagonista di questo spot l’attrice Laura Torrisi, che durante la preparazione di una buonissima insalata di riso illustra a un curioso bambino le novità realizzate da Curtiriso, azienda da sempre impegnata verso un mondo maggiormente sostenibile.

“Con questo spot rinnoviamo l’impegno di Curtiriso nel promuovere progetti di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente – spiega Angelo Lonati, direttore Commerciale e Marketing di Curtiriso. Infatti, grazie all’innovativo processo di debiotizzazione con CO2 di origine naturale, che permette di ottenere riso sanificato senza utilizzare prodotti chimici di sintesi, Curtiriso ha potuto eliminare la plastica del sottovuoto dalle proprie confezioni, mantenendo allo stesso tempo una shelf-life di 18 mesi. Inoltre, l’intero ciclo produttivo utilizza energia da fonti rinnovabili.”.

Lo spot, pianificato anch’esso dell’agenzia casiraghi greco&, andrà in onda dal 28 marzo al 10 aprile, pianificato sulle reti Mediaset con oltre 800 passaggi da 30” e da 15”.