Il Festival in crociera? Dal Cts verso il no; ‘Il padrino’ fa il record di ascolti, ‘Studio Aperto’ oltre il 15%

di Mario Modica

Un doppio no alla trovata del Festival di Sanremo in crociera arriva dal Comitato Tecnico Scientifico che sovrintende le decisioni politiche e governative in materia di Covid. “Un’eresia” è stata definita l’idea dei vertici di Viale Mazzini da parte di diversi membri del Comitato, “azzardata e diseducativa” si sono lasciati scappare. “Nel momento in cui chiudiamo sale cinema, teatri e centri ricreativi per far fare cassa, alla Rai mettiamo su una nave da crociera centinaia di persone.

Proprio un modo intelligente per promuovere il rigore e il rispetto delle regole”, infierisce un altro luminare. Insomma, la trovata degli ‘happy fews’ che vivono in una bolla di lusso mentre milioni di italiani restano a casa sembra creare forti discussioni ancora prima di nascere.

E la voce della politica si è già fatta sentire con Michele Anzaldi in prima linea: “Chi garantisce che spostare ogni giorno centinaia di persone dagli alberghi o da una nave non metta a rischio la salute degli italiani? Chi garantisce che il Festival non diventerà un maxi cluster di contagi? Davvero il Festival di Sanremo è l’unico evento televisivo e musicale nel mondo che può permettersi di non rispettare le restrizioni anti Covid?”, tuona il segretario della commissione di Vigilanza Rai.

