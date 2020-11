Modaimpresa affida la comunicazione a Spencer & Lewis

ModaImpresa affida le attività di media relations all’agenzia Spencer & Lewis con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel settore e rafforzare la collaborazione con le maison nazionali e internazionali per riportare in auge lo storico distretto tessile del Molise, in una fase congiunturale in cui il rilancio dell’economia passa dalla valorizzazione della qualità.

John Richmond, Atos Lombardini, Costume National, Losani Cachemire sono solo alcuni dei partner che ModaImpresa ha affiancato, negli ultimi anni, nella realizzazione delle collezioni e delle loro produzioni. Nata nel 2015 da un progetto di auto imprenditorialità degli ex dipendenti Ittierre, oggi ModaImpresa produce in licenza le collezioni dei marchi Siviglia, Care Label e The Editor ed opera non solo nei mercati europei ma anche in quelli asiatici, principalmente Cina, Corea del Sud e Giappone. Un’azienda giovane per anno di fondazione, ma matura per anni di esperienza e know how acquisito in oltre 20 anni, il tutto sotto la guida di Romolo D’Orazio, CEO e fondatore, con un percorso da manager di respiro internazionale nel settore moda.

Per l’azienda molisana, Spencer & Lewis si occuperà della comunicazione corporate e di prodotto, curando le attività di ufficio stampa con un forte focus sulle media relations radiotelevisive relativamente al percorso di sviluppo aziendale, oltre che i rapporti con il territorio di riferimento, contribuendo a costruire l’immagine di ModaImpresa presso stakeholders del settore moda, gatekeepers economici e potenziali partner.

ModaImpresa nasce dal fallimento di Ittierre. Gli ex dipendenti non si sono arresi e, guidati da Romolo D’Orazio, hanno dato vita ad un vero e proprio progetto di autoimprenditorialità. Ora danno linfa vitale al Molise. Sono queste le storie che amiamo raccontare”.