Ciriaci sceglie Tunnel Studios per la creatività

In casa Tunnel ci sono nuove acquisizioni, e dopo il brand CieloAlto, arriva l’azienda Ciriaci.

Storica realtà situata nel cuore delle Marche, nata nel 1937, oggi simbolo della tradizione alimentare marchigiana.

Tunnel Studios seguirà il posizionamento strategico a partire dal restyling del logo aziendale alla progettazione di tutta la brand identity, fino ad arrivare alla ri-elaborazione strategica e creativa di tutta la linea di confezionamento e packaging. Ciriaci lavora ancora oggi con passione e negli anni è stata capace di interpretare i cambiamenti senza perdere i valori e le tradizioni. E sarà proprio da qui che Tunnel Studios partirà per studiare la nuova immagine con l’obiettivo di accrescerne la notorietà in modo non convenzionale, dalla ristrutturazione dell’offline, fino alle piattaforme digitali.

Ciriaci e Tunnel iniziano quindi un nuovo percorso all’insegna della creatività e della crescita. Per Tunnel una sfida sicuramente importante considerando l’esperienza nel settore del food da ormai molti anni e con importanti casi di successo ma per la prima volta al fianco di Ciriaci.

E per l’azienda una nuova avventura che li vedrà protagonisti “di qualità”.

Gli obiettivi sono semplici: portare Ciriaci ad essere tra le prime aziende di settore in Italia per qualità, riconoscibilità e creatività!