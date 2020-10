E’ online la nuova versione di Today.it

Il Gruppo Editoriale Citynews ha rilasciato oggi la nuova versione della propria edizione nazionale, Today.it. Un nuovo design e una profonda riorganizzazione della struttura editoriale, con l’obiettivo di migliorare la user experience dei 9 milioni di lettori che ogni mese si informano sulla testata nazionale di Citynews.

Citynews si rinnova ancora una volta, confermando il proprio spirito e la propensione ad una continua e costante innovazione, sempre alla ricerca delle forme e dei contenuti più efficaci per migliorare l’esperienza dei propri lettori e la qualità della propria informazione.

Today.it si presenta da oggi con una nuova organizzazione dei contenuti, orientata ad un maggiore coinvolgimento dei lettori, con un nuovo progetto grafico che coniuga la modernità del web con lo stile classico della stampa e con un’architettura front-end completamente rivista in ottica performance mobile. Il restyling ha visto coinvolto anche il brand, con un cambio di colore: dal celeste ad un blu che comunica eleganza, autenticità ed autorevolezza. Nasce su questi presupposti il nuovo Today.it, un quotidiano digitale che punta alla qualità dei contenuti e ad una UX di assoluto livello.

Le novità più rilevanti riguardano soprattutto gli aspetti giornalistici di Today.it.

“Le innovazioni dal punto di vista editoriale saranno tante e tutte di grande impatto per i nostri lettori – dichiara Luca Lani, CEO del Gruppo Editoriale Citynews –. Verrà dato maggiore spazio ai commenti ed opinioni di esperti, agli approfondimenti e alle inchieste giornalistiche sugli avvenimenti di attualità più importanti, con una netta divisione tra news e opinioni, al fine di agevolare i lettori nella comprensione degli avvenimenti, che sono ora raggruppati e suddivisi in categorie ben definite. Il nuovo Today.it dà, inoltre, uno spazio maggiore a contenuti su Lifestyle e mondo femminile e alla nostra guida agli acquisti, BestToday. Altra novità riguarda le breaking news, con le notizie nazionali e dal Mondo, che saranno disponibili sulle nostre 50 App News, tra le più lette in Italia con 700.000 sessioni al giorno. Siamo convinti che questa sperimentazione porterà ottimi risultati in termini di qualità percepita da parte dei nostri lettori, con una conseguente crescita della fidelizzazione. Non escludiamo, quindi, che nei prossimi mesi anche le nostre 50 testate di prossimità possano adottare le stesse soluzioni grafiche ed editoriali di Today.it”.