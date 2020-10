La qualità più conveniente protagonista della nuova campagna Conad

Entra nelle case e nel quotidiano degli italiani la nuova campagna Bassi e Fissi Conad che sarà on air da domenica 11 ottobre su tv, radio e digital. La campagna mette al centro il concetto di qualità più conveniente attraverso un’offerta di prodotti a marca commerciale del paniere Bassi e Fissi caratterizzati da un prezzo e da caratteristiche qualitative che non temono confronti sul mercato.

“Con Bassi e Fissi Conad si impegna a offrire una risposta e un aiuto concreto ai bisogni degli italiani mettendo a disposizione la convenienza continuativa con dei prodotti di utilizzo quotidiano, indispensabili e di qualità, che nulla hanno da invidiare alle grandi marche”, sottolinea il direttore customer marketing e comunicazione Conad Giuseppe Zuliani. “Per Conad la vera convenienza è il legame tra il prezzo e la qualità offerta e, mai come ora, occorre dare spazio a iniziative concrete volte a supportare il potere di acquisto degli italiani, sempre più orientati al risparmio”.

Soddisfare i bisogni della comunità attraverso un impegno concreto che coinvolge tutti gli attori della nostra filiera, in primis i nostri Soci, che lavorano direttamente sul territorio e ascoltano quotidianamente le esigenze dei clienti. E’ con questa consapevolezza che Conad, da sette anni, ha messo a punto l’operazione Bassi e Fissi: un piano di sostegno ai bilanci delle famiglie che si traduce nel ribassare in modo continuativo e in maniera significativa i prezzi di un ampio paniere di prodotti di prima necessità, gli “indispensabili”, in cui il marchio Conad è garanzia non solo di prezzo, ma di qualità.

Nel 2020 il paniere Bassi e Fissi Conad comprende quasi 700 prodotti, rappresentativi di 121 categorie, su cui è stato applicato uno sconto medio del 26%, garantendo un risparmio medio annuo a famiglia di 1.441 euro. Nello spot saranno protagonisti alcuni prodotti rappresentativi del paniere, come il latte parzialmente scremato a lunga conservazione 100% italiano o la passata prodotta da pomodori italiani lavorati da fresco, esempio della miglior qualità offerta sul mercato al prezzo più basso.

