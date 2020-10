Vignetta satirica degli americani Muppet Show prende di mira gli scrutini impazziti a Reggio, ed è boom sui social

(di ‘InfoDiGossip’) La VIGNETTA ieri balzava ossessivamente da un cellulare all’altro, da un computer all’altro, suscitando ilarità, ironie ma anche qualche commento amareggiato.

Protagonisti due personaggi celeberrimi, vale a dire i pupazzi Statler e Waldorf, tra i protagonisti della conosciutissima trasmissione americana Muppet Show. Nella divertente e sarcastica scenetta satirica, Statler dice a Waldorf: “Lo Stato italiano ci ha messo 13 anni per arrestare il plurikiller Gino Molinetti”.

Pronta la replica di Waldorf: “Ma sono bastate solo due settimane per fermare Klaus Davi”. E la chiusa inequivocabile: “È proprio vero che questo Klaus Davi non conta un c….”. Neanche tanto velato il riferimento a quanto accaduto in questi giorni a Reggio Calabria dove la commissione elettorale locale dopo tre settimane di scrutini letteralmente fuori controllo ha deciso di punto in bianco di escludere il noto massmediologo Klaus Davi dal consiglio comunale, per il quale si era candidato, e nonostante la sua lista, per stessa ammissione della Commissione, avesse superato il 3% della soglia di sbarramento.

Una storia surreale e grottesca tipicamente italiana, ennesimo esempio di uno Stato fatiscente e sgretolato, che sta già suscitando roventi polemiche e provocherà forse anche qualche coda giudiziaria. Ma intanto c’è anche chi vuole riderci su… e ci riesce pefettamente.