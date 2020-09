Gli autogol per la campagna “Match it Now” 

Bisogna fare “gol” e vincere. Come si fa in una partita di calcio. Così gli Autogol – Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro “Rollo” Trolli – il trio di imitatori e conduttori radiofonici italiani Youtuber, che spopola nel web facendo imitazioni e parodie sportive, ha deciso di promuovere la campagna di sensibilizzazione “Match It Now” per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Quest’anno, a causa dell’epidemia dovuta al Coronavirus, l’appello alla donazione è ancora più forte visto che da marzo ad agosto c’è stato un calo del 60% di nuovi iscritti al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo IBMDR (il confronto è con lo stesso periodo dello scorso anno).

Un dato insostenibile, soprattutto a lungo termine, che va orientato verso una più giusta traiettoria. Come quella del pallone. Così il Ministero della Salute, i Centri Nazionali Sangue e Trapianti, il Registro IBMDR e le Associazioni ADMO, ADoCeS e ADISCO hanno deciso di promuovere un’intensa comunicazione social, ricorrendo alla graffiante ironia e simpatia del trio che ha lanciato un appello ai potenziali giovani donatori, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, affinché aderiscano alla campagna per il reclutamento di nuovi donatori. Sono loro infatti la speranza del futuro, anche per questi pazienti.

In un video “da gol” di un minuto e mezzo il trio comico ha scelto l’allenatore Antonio Conte per invitare i tre ragazzi a intraprendere la più grande sfida della stagione sportiva: una partita che contribuirà salvare numerose vite.

La campagna informativa, che quest’anno ha introdotto numerose novità tra cui il progetto pilota in quattro regioni (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Friuli) per diventare donatori, con l’invio a domicilio del kit per la raccolta dei campioni salivari necessari all’individuazione dei dati genetici dei potenziali donatori, è sostenuta e promossa anche sui canali social Facebook e Instagram (@Diamoilmegliodinoi). Tutte le informazioni sono disponibili su www.matchitnow.it