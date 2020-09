Riparte la #SerieA e i tifosi italiani si ritrovano su Twitter

Le conversazioni sullo sport hanno sempre avuto un ruolo di primo piano su Twitter, soprattutto quest’anno, quando i tifosi, costretti a restare in casa per il lockdown, si sono trasferiti su Twitter per parlare delle proprie squadre del cuore in attesa che il campionato potesse finalmente ripartire.

In Italia lo sport più seguito è indubbiamente il calcio, e i tifosi di tutta la penisola si stanno preparando a riaccendere la loro passione a partire dal 19 settembre, data ufficiale di inizio della stagione 2020/2021 della #SerieA.

A differenza degli scorsi anni, però, gli italiani non potranno ancora ritrovarsi allo stadio per seguire le partite a causa della pandemia da COVID-19 e così Twitter continuerà ad essere la piazza virtuale ideale per gli sportivi italiani per commentare in diretta le partite e condividere le emozioni del calcio giocato.

Per arrivare preparati e scoprire come seguire al meglio la nuova stagione del campionato di calcio, Twitter ha stilato una lista di funzionalità per aiutare i tifosi a scoprire le modalità migliori per restare sempre aggiornati.

Pagine evento

Tutti i tifosi possono seguire su Twitter i momenti più importanti delle partite grazie alle pagine evento dedicate alla Serie A. Invece di seguire un hashtag specifico, per essere sempre aggiornati e seguire le conversazioni, le nuove pagine evento raccoglieranno i Tweet con tutte le parole chiave relative alla partita che si vuole seguire.

Le pagine si attivano circa un’ora prima dell’inizio di ogni partita e, inoltre, i tifosi potranno vedere in tempo reale il punteggio dei match, che sarà indicato nella parte superiore della pagina. Gli utenti di Twitter possono trovare le pagine evento cercando nella sezione “Cerca” e scorrendo verso il basso fino alla sezione “What’s Happening”. Le pagine evento, inoltre, possono essere trovate utilizzando direttamente anche la barra di ricerca.

Fleet

Che sia per festeggiare un goal o semplicemente per condividere la propria passione, ora su Twitter è possibile pubblicare contenuti più rapidi e immediati, senza il bisogno di avviare conversazioni tramite i Tweet. Con i Fleet, ad esempio, si possono condividere i propri pensieri con più disinvoltura e con più controllo, sfruttando un formato che scompare nel giro di 24 ore senza la possibilità di retwittarlo, mettere Mi Piace o di rispondere pubblicamente.

Go Live con Twitter

Con i video in diretta, invece, si possono invitare fino a 50 ospiti e farne partecipare fino a 3 in contemporanea in modalità audio. In questo modo, le persone in tutto il mondo possono essere ancora più collegate su Twitter e utilizzare questa funzionalità per comunicare, far parte delle conversazioni e sentirsi sempre più connessi.

Le partnership di Twitter con AS Roma e FC Internazionale

Per i tifosi di Roma e Inter è ancora più facile prendere parte alla conversazione su Twitter e condividere la propria passione. I due club italiani, infatti, hanno stretto una partnership con Twitter per promuovere e monetizzare i loro contenuti premium pubblicati sugli account ufficiali. Questi accordi, che sono parte dell’Amplify Programme di Twitter, danno la possibilità agli inserzionisti di allinearsi con i contenuti dei più importanti gruppi editoriali nel campo dello sport, dell’informazione e dell’intrattenimento a livello globale.

Gli account Twitter dei 20 club della #SerieA 2020/2021

La #SerieA 2019/2020 su Twitter

Guardando alla passata stagione, fino al lockdown le conversazioni sullo sport più seguito in Italia sono particolarmente aumentate. Durante la quarantena gli appassionati di calcio e gli sportivi in generale hanno continuato a twittare rilanciando hashtag contro il coronavirus come #DistantiMaUniti, campagna social lanciata dall’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la ripresa del campionato è stata registrata una crescita del 78% dei tweet che menzionavano gli hashtag ufficiali della #SerieA, tra cui #WeAreCalcio.



La tag cloud con gli hashtag più utilizzati durante la seconda parte del campionato di Serie A 2019/2020, dalla ripresa di metà giugno fino all’ultima giornata del 2 agosto

Di seguito, i tweet più engaging pubblicati in vista della nuova stagione – con un picco registrato il 2 settembre, in occasione dell’annuncio del calendario della #SerieA 2020/2021

#SerieATIM – Matchday 1 🗓️

We start at home to Bologna ☝🏻

Il nostro campionato inizia contro il Bologna ☝🏻#SempreMilan #MilanBologna — AC Milan (@acmilan) September 2, 2020