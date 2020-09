Marco Micheli Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione Strategica del Gruppo Telepass

Marco Micheli, 40 anni, è il nuovo Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione Strategica del Gruppo Telepass, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, Gabriele Benedetto.

Marco Micheli

Il Gruppo Telepass è in continua evoluzione al fine di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano che consenta alle persone di muoversi liberamente.

Negli anni, Micheli ha maturato esperienze di crescente responsabilità in ambito comunicazione corporate sia in realtà nazionali sia internazionali. Proviene da Intesa Sanpaolo ed è stato responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne del Gruppo Veneto Banca. In precedenza, è stato coordinatore delle relazioni con i media nell’area mediterranea per la società di consulenza The Boston Consulting Group (BCG).