Averna porta alla luce l’essenza della Sicilia

Averna – l’autentico amaro siciliano – lancia la sua prima campagna global, “Open Sicily”, che celebra il vibrante mondo della Sicilia e le espressioni moderne dell’isola. La strategia della campagna integrata, che è on air in Italia da domenica 30 agosto, invita i consumatori a scoprire la ricchezza culturale e la vitalità dell’isola.

Il TVC mette in scena un’avvincente narrazione della Sicilia, che si apre con un arrivo di forte impatto attraverso il mar Mediterraneo, per evidenziare il viaggio che porta le persone alla scoperta dell’isola. La prima protagonista è una giovane donna che indossa un tradizionale mantello popolare nero, che lei stessa toglie con un solo rapido gesto della mano, per rivelare un abito colorato e contemporaneo, che rappresenta la modernità della Sicilia.

Ciascuno dei fotogrammi dinamici del film è un viaggio attraverso luoghi, persone e momenti. Tutti insieme evidenziano una miscela di modernità e tradizione, che nasce dalla ricchezza multiculturale di un’isola che negli anni ha offerto ospitalità e accolto il passaggio di diverse persone.



I luoghi mostrati vanno dalle tradizionali ambientazioni siciliane a gemme meno conosciute, tra cui le iconiche Scale di Caltagirone, Villa Valguarnera a Bagheria e il vivace Mercato di Ballarò. Ogni location mostra come la vivacità della Sicilia possa essere scoperta solo andando oltre la superficie, mentre la sua convivialità è interpretata da un mix di attori siciliani locali, selezionati attraverso un processo di street casting, e interpreti stranieri.

Ben dosati per tutto il film, sono gli ingredienti siciliani al centro del profumo e del gusto caratteristici di Averna, tra cui arancia siciliana, limone e melograno, che vengono diffusi attraverso l’apertura di una bottiglia Averna. Questo momento anticipa la narrazione di una profonda convivialità tra amici: la tradizionale situazione del dopo pasto attorno a un tavolo è rappresentata in molteplici modi, moderni e agili, da giovani coppie nel cortile o da amici in una cornice naturale.

Il messaggio di Open Sicily è trasmesso anche dalla musica di accompagnamento, che è una composizione allegra e originale commissionata da Averna appositamente per la campagna. I testi – che in italiano recitano: “Si chiude una porta, si apre un portone, ma se vieni a casa mia, la porta non è mai chiusa” – sono eseguiti sia in inglese che in siciliano, per sottolineare l’apertura della Sicilia alle influenze esterne e all’ospitalità, tipiche del brand e dell’isola.

Co-creata dai registi siciliani Piero Messina e dal parigino Greg Ohrel – entrambi rinomati per il loro tratto innovativo e per la profonda passione per l’esplorazione contemporanea nel cinema – la collaborazione tra i due è stata la soluzione perfetta per dare vita alla “openness” di Averna.

All’indole di autentico siciliano e alla profonda conoscenza dell’isola di Piero Messina, Greg Ohrel ha aggiunto un’infusione di internazionalizzazione. Greg Ohrel ha commentato: “è stata pura gioia scoprire le radici siciliane e il legame storico tra Averna e la Sicilia, per poi giocare con questi aspetti a modo mio e creare qualcosa di nuovo e divertente. Inoltre, sono stato davvero felice di farlo con Piero, perché ha dentro questa autenticità di vero siciliano.”

L’annuncio fa parte di una più ampia campagna integrata che si diffonderà su TV, digitale e social. Il lancio della comunicazione è accompagnato anche dall’uscita della nuova etichetta della bottiglia, che rappresenta in chiave contemporanea ciò che è la Sicilia per Averna.

