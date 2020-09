Nuovo commercial per il lancio della gamma Iveco S-Way

È on air il nuovo commercial ideato da Ogilvy Italia per IVECO S-Way dedicato ai modelli Diesel e alimentati a gas naturale. Lo spot racconta in modo empatico e leggero la vita di due gemelli, entrambi alla guida di un camion IVECO, la cui caratteristica è quella di avere due personalità completamente opposte.

Una storia “on the road” dal taglio cinematografico che entra nella vita dei due protagonisti attraverso una serie di flashback e con un voice over che accompagna lo spettatore per tutto il racconto. Un parallelismo fra due caratteri diversi che proprio come i due modelli della gamma IVECO S-Way, non si confrontano con alcun compromesso.

Lo spot, girato a luglio fra Milano e le strade panoramiche del Trentino, è firmato dalla regia di Federico Mazzarisi e pianificato sui canali social del brand nei principali paesi EMEA.

Credits

Chief Creative Officer: Giuseppe Mastromatteo

Client Creative Director: Caterina Calabrò, Gigi Pasquinelli

Account Director: Claudio Grandi

Head of Production: Melina Mignani

Production Company: Section80

Director: Federico Mazzarisi