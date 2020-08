Twitter festeggia 13 anni dalla nascita dell’hashtag

Oggi è il tredicesimo compleanno dell’hashtag. Il simbolo che oggi viene utilizzato in tutto il mondo per contrassegnare le conversazioni su uno specifico argomento è infatti nato il 23 agosto 2007, quando l’utente Chris Messina ha twittato il suggerimento di utilizzare il simbolo # nelle conversazioni di gruppo sulla piattaforma, trasformando di fatto il mondo della comunicazione e diventando uno dei simboli più influenti dell’era digitale.

Twitter è la piattaforma dove è possibile leggere real time “ciò che sta accadendo nel mondo”. Attraverso gli hashtag, la piattaforma ha permesso agli utenti di creare delle comunità sulla base di specifici interessi e passioni che vengono ogni giorno condivise con altri membri in tutto il mondo.

Dalla musica alla televisione, dalla politica allo sport, da tredici anni il celebre cancelletto accompagna tutte le conversazioni online.

Gli hashtag più utilizzati in Italia: il Coronavirus al centro delle conversazioni

Se negli anni passati gli hashtag più utilizzati vertevano principalmente sul mondo della politica e dell’intrattenimento (cinema, spettacolo, musica, etc), le conversazioni di quest’anno sono state in larga misura legate alla diffusione della pandemia da Covid-19, generando milioni di tweet pubblicati in Italia.

Il virus, le misure igienico-sanitarie, i bollettini sull’andamento dei contagi, le manovre politiche, ma anche il lockdown e la quarantena: le persone si sono riunite su Twitter per condividere riflessioni e dibattiti e per trovare informazioni da fonti autorevoli. Gli hashtag utilizzati lo dimostrano: di seguito quelli più popolari in Italia nel tredicesimo anno di vita dell’hashtag.

Non solo quindi #Covid19, #Coronavirus, #coronavirusitalia e #covid19italia, ma anche #lockdown, #quarantena, #mascherine, #conte, soprattutto in occasione degli annunci più salienti, e, in particolare nel periodo più critico tra marzo e aprile, #andratuttobene .

#coronavirus: il #lockdown esteso a tutta Italia ha evitato un’ecatombe al centro-sud ed evitato migliaia di vittime al Nord.

Il resto sono chiacchiere d’agosto #ComitatoTecnicoScientifico#COVID__19 — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) August 6, 2020

Quasi 10.000 chilometri da #Shanghai a #Roma, ma c'è grande entusiasmo. Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sarà pronto per dare il suo contributo alla lotta dell'Italia contro il #COVID19. pic.twitter.com/woTYf9IID3 — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 12, 2020

Salgo su un treno per Pesaro.



Nella carrozza entra un ragazzo cinese.



Una tizia esclama ad alta voce:"Ecco qua, così s'ammalamo tutti".



Il ragazzo prontamente risponde:"A signò, io la Cina in vita mia l'ho vista solo su Google Maps!".



Applausi#coronavirus — Pietro Raffa (@pietroraffa) January 31, 2020

Sono infermiera. Dal Blocco operatorio dove lavoro da 9 anni, sono stata momentaneamente trasferita in rianimazione martedì. Domani sarà il mio primo turno. Ho paura. Ma abbiamo una sfida enorme da vincere e andrà tutto bene ❤#Covid_19 #coronavirus — Viviana #antifa (@Vivianabillo) March 12, 2020

Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In 🇪🇺siamo tutti italiani. The @EU_Commission will channel several billions of € to 🇮🇹 to help SMEs, healthcare sector & the people #COVID19 pic.twitter.com/2ZN4qXz61Y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2020

Negli Usa il tampone per il #coronavirus puó costarti 1400 euro (oltre 3000 se non hai un’assicurazione). In Italia è gratis. La sanità pubblica è civiltà, dovremmo esserne orgogliosi e non darla mai per scontata — monica guerzoni (@monicaguerzoni) March 2, 2020

Cercavano 300 medici, ne hanno trovati 7900 in 24 ore. Da abbracciarli uno a uno #coronavirus — Francesca Schianchi (@fraschianchi) March 22, 2020

Tra gli hashtag più utilizzati in assoluto, con l’inizio della quarantena, il diffusissimo #iorestoacasa, per incoraggiare le persone a contenere la diffusione dei contagi rimanendo a casa.

Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Facciamo tutti la nostra parte, rinunciando a qualcosa per il bene della collettività. In gioco c’è la salute dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri nonni. Ho appena firmato il decreto #iorestoacasa pic.twitter.com/Cagtzf7hnQ — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 9, 2020

Dice: “Tanto io non è che salvo vite umane.” E invece, stavolta, po’ esse. #iorestoacasa #responsabilità — Paola Cortellesi (@PaolaCortellesi) March 8, 2020

Io resto a casa perché non capita tutti i giorni di salvare l'Italia rimanendo in pigiama! — Giovanni (@GiovanniFazio9) March 10, 2020

Bianconeri, ci siamo quasi! Siete pronti a festeggiare? 😃 Però fatelo… a casa! 🏡

Rispettiamo le disposizioni per evitare la diffusione del #Covid19: non creiamo assembramenti nelle piazze, celebriamo lo Scudetto #DistantiMaUniti! 💪 Contiamo su di voi! 🇮🇹 — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 26, 2020

Sebbene il coronavirus abbia quasi monopolizzato le conversazioni sulla piattaforma, gli utenti su Twitter si sono anche espressi su altri temi di grande importanza e attualità, a partire dalle proteste legate al movimento Black Lives Matter.

In Italia l’hashtag #BlackLivesMatter è stato tra i più condivisi – con un picco tra l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno a seguito dell’uccisione di George Floyd in America – con l’obiettivo di amplificare i messaggi di protesta e di lotta contro il razzismo.

"Sono stanca di dover giustificare il colore della mia pelle! Ho sempre dovuto faticare rispetto agli altri!"



L'intervento di questa ragazza a Bologna mi ha commosso.



So cosa significhi dover lottare il triplo rispetto agli altri SU TUTTO



Qua la mano, sorella #BlackLivesMatter pic.twitter.com/7PU9H5vrEK — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) June 6, 2020

Continuiamo ad indignarci condannando la morte di #GeorgeFloyd, ma dobbiamo agire e lottare contro i razzismi che circolano anche nella nostra comunità. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DxpHurGPby — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) June 4, 2020

Il #2giugno del 2018 veniva ucciso in Calabria #SoumailaSacko, giovane del Mali e attivista in difesa dei diritti dei braccianti contro lo sfruttamento dei caporali. Ucciso mentre cercava lamiere per la sua baracca in una fabbrica abbandonata.



Aveva 29 anni.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/euYTayQ9HF — Adil (@unoscribacchino) June 2, 2020

Milano ha protestato per l'omicidio di George Floyd davanti al consolato americano. Sono davvero commossa, è bello vedere le persone attivarsi concretamente💛 #BlackLivesMater #BlackLivesMatter pic.twitter.com/aF3a7p2ECn — Iᔕᗩᗩᑕ🐥 (@WillHerondaleJM) May 29, 2020

Anche l’intrattenimento, in particolare nei mesi di quarantena, ha caratterizzato molte delle conversazioni su Twitter: gli hashtag che hanno avuto più successo comprendono infatti popolari trasmissioni televisive, da #TemptationIsland a #GfVip e #CiaoDarwin, fino al fenomeno musicale K-Pop della band coreana #Bts (e tutti gli hashtag connessi come #Jimin o #kpop ). Rimanendo sempre in tema musica, #Sanremo2020 si conferma tra gli hashtag più condivisi dagli italiani su Twitter.

#AchilleLauro quando lo incontri ti dice "Ciao, piacere", quando lo intervisti ti dice "chiedi pure quello che vuoi", dopo l'intervista ti dice "Grazie davvero".

Se pensate che siano cose normali, venite a #Sanremo.



L'abito non fa il monaco.#Sanremo2020 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 8, 2020

Sky: *spoilera il vincitore*



La Rai: LA TUA INGRATITUDINE LA TUA ARROGANZA FAI CIÒ CHE VUOI METTENDO I PIEDI IN TESTA CERTO IL DISORDINE È UNA FORMA D’ARTE MA TU SAI SOLO COLTIVARE INVIDIA #Sanremo2020 — elena (@cuorelento) February 9, 2020

Il cuore fatica a reggere in queste situazioni. Ieri ci sentivamo sul tetto del mondo, grazie per averci accompagnato in questo grande viaggio. Adesso però dopo una notte di follie sentiamo un gran bisogno di andare a farci un kebab. Un bacione.🐧 #grazie #sanremo2020 pic.twitter.com/6BZ53cIyp7 — pinguinitatticinucleari (@pinguinitattici) February 9, 2020

Infine, gli hashtag relativi al mondo dello sport, e soprattutto del calcio, si confermano ancora popolari nonostante la sospensione delle partite, con gli hashtag #SerieA, #Inter, #Milan, #Roma e #Juventus i più twittati.