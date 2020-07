Alejandro Mesonero-Romanos entra nel Gruppo Renault

Il Gruppo Renault annuncia l’arrivo di Alejandro Mesonero-Romanos nel team Design del Gruppo Renault dal 1° ottobre 2020. Egli riporterà a Laurens van den Acker, Direttore del Design Industriale e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Renault.

Alejandro Mesonero-Romanos

Dal 2011, Alejandro Mesonero-Romanos, 52 anni, era Direttore del Design di SEAT, dove è stato, in particolare, responsabile della progettazione dei modelli Ateca, Arona e Tarraco. A lui si devono anche la quinta generazione di Ibiza, le ultime versioni della gamma Leon nonché le ultime CUPRA Formentor ed el-Born. Alejandro Mesonero-Romanos è stato insignito del premio Eurostars nella categoria Design, nel 2018, per il lavoro realizzato per il rinnovamento integrale della gamma SEAT.

Prima di collaborare con SEAT, Alejandro Mesonero-Romanos ha lavorato per Renault, dove ha diretto diversi progetti di design, e il Dipartimento Advanced Design dal 2007 al 2009. Nel 2009, è stato nominato Direttore del Design da Renault Samsung Motors in Corea del Sud.

Precedentemente, dal 1994 al 2001, Alejandro Mesonero-Romanos ha lavorato sul design esterno di vari progetti delle marche SEAT, Volkswagen, Audi e Lamborghini presso il VW Design Centre Europe (Gruppo Volkswagen).

Nato a Madrid, Alejandro Mesonero-Romanos si è laureato in design industriale presso l’Elisava Barcelona School of Design. Detiene anche una laurea breve in design automobilistico conseguita presso il London Royal College of Art.