Top influencer e ambassador per la promozione turistica delle Marche

La Fondazione Marche Cultura con il suo Social Media Team, incaricato dalla Regione Marche, ha sviluppato un programma di attività digitali di promozione turistica all’interno del “Piano di Promozione Turistica – Anno 2020” allo scopo di fronteggiare la crisi del settore a seguito della pandemia da Covid-19, attivando promozioni online e social con l’obiettivo di rafforzare il brand Marche e aumentarne la capacità attrattiva della regione.

Tra le altre attività sarà realizzata quella di influencer marketing che prevede la realizzazione di 10 itinerari di viaggio progettati per coinvolgeretravel influencer e ambassador, che conosceranno e promuoveranno la destinazione come sicura, accogliente, vicina ed attrattiva.

Il progetto “In Viaggio con #destinazionemarche” ha lo scopo di posizionare il brand Marche nella sempre più complessa competizione sui sistemi digitali, luogo privilegiato dove i turisti pianificano e prenotano la loro esperienza di vacanza. Il posizionamento, requisito indispensabile per essere visibili ed autorevoli sul web, riguarderà tutti i soggetti coinvolti nel progetto con una ricaduta di significativo impatto per le destinazioni turistiche ed i soggetti privati del sistema turistico regionale.

Gli itinerari si svolgeranno da luglio a settembre e faranno tappa nelle 5 province delle Marche promuovendo l’asse litorale/entroterra con tour che partiranno dal mare, raggiungeranno la montagna passando per le dolci colline. I focus saranno il turismo bike e outdoor che fanno capo al progetto Marche Outdoor, gli eventi dedicati all’anno di Raffaello Sanzio, il turismo rurale immersi nella bellezza dei borghi marchigiani, le esperienze legate all’enogastronomia ed ovviamente il turismo balneare e le città d’arte.

A raccontare queste esperienze saranno top influencer del settore bike e travel e ambassador del territorio che promuoveranno la loro esperienza di viaggio sui propri canali social e sul loro blog.

Tra questi, dal 20 al 22 luglio, gli influencer di lifeintravel.it, blog top in Italia nel settore bike, hanno esplorato la provincia di Macerata percorrendo uno degli anelli di Marche Outdoor, la Via delle Abbazie e della Valle del Chienti, per poi immergersi nella natura dei Monti Sibillini e nell’azzurro del lago di Fiastra.

La community Yallers, invece, il 24 luglio raggiungerà in trekking il Lago di Pilato, meraviglioso specchio di acqua a 1940 metri di altitudine, chiudendo la giornata con una merenda a base di prodotti tipici a Foce di Montemonaco.

Dal 27 al 29 luglio Fabio e Giulia di bambiniconlavaligia.com, blog top influencer in Italia nel settore viaggi in famiglia, intraprenderanno un viaggio all’insegna della cultura: da Pesaro, patria di Rossini, attraversando le splendide colline dell’entroterra arriveranno ad Urbino, città di Raffaello Sanzio.

Il 31 luglio saranno Sara Boccolini di viaggioanimamente.it e Francesca Celi di fragustoepassione.it a esplorare “il gusto” e la natura della provincia di Fermo: partendo da Amandola con un laboratorio di cucina a tema tartufo, finiranno con un’immersione nel verde del lago di San Ruffino dove è possibile trovare mille modi per rigenerare il corpo e la mente come canoa, mountain bike, equitazione e vela. Termineranno la giornata con una seduta di yoga circondate dal verde della natura.

Dal 3 al 5 agosto sarà girovagate.com, blog top influencer in Italia nel settore travel, a dare ispirazioni per un romantico tour che partirà da Ancona, per proseguire tra borghi senza tempo come Corinaldo e Loretello, con una visita alle meravigliose Grotte di Frasassi, uno dei complessi ipogei più grandi in Europa.

E ancora, il 10 e l’11 settembre Elisa e Luca di miprendoemiportovia.it, blog top influencer in Italia nel settore travel, ci condurranno tra santuari e chiese immersi fra i monti Sibillini, un viaggio interiore alla riscoperta della spiritualità connessa alla tradizione secolare della terra marchigiana.

E poi tanti altri itinerari per conoscere la splendida terra Marchigiana come il percorso a Fossombrone lungo il fiume Metauro in canoa, l’itinerario in bicicletta da Porto Recanati a Loreto, la visita a Recanati, nei luoghi di Leopardi, e infine il viaggio alla scoperta dei borghi del Piceno.



Questi contenuti saranno condivisi e valorizzati sui canali social Marche Tourism (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) e sul blog ufficiale del turismo della Regione Marche