Nuova immagine per Cielo Alto

Il 2020 ha portato sicuramente un grande cambiamento, anche nell’advertising.

L’approccio delle aziende e delle agenzie creative si è modificato adattandosi a nuove esigenze e richieste di mercato.

I brand, sopratutto quelli storici, hanno avuto modo di vivere questo cambiamento con consapevolezza anche considerando gli anni di esperienza.

E quando parliamo di brand storici, non possiamo non citare Cielo Alto!

Prima Lacca ecologica senza gas nata negli anni ’60, quando si parlava solo di “Hair Spray”.

Cielo Alto oggi è una linea completa di prodotti hair-care nati dalla più semplice delle intuizioni: ascoltare le donne. Ascoltare le loro esigenze, i loro desideri, le loro aspirazioni di bellezza e salute. Ascoltare con attenzione e poi dare delle risposte.

Risposte che non sono semplici prodotti ma un modo di vivere il mondo: all’insegna del rispetto per la natura, della qualità della vita, del benessere delle persone. Grazie alla loro qualità superiore i prodotti danno performance migliori e sono naturalmente associati a “donne speciali” per fascino e personalitá.

Ed è proprio da questa filosofia che nasce il nuovo posizionamento del Brand, rigorosamente “Made in Tunnel”.

L’agenzia Tunnel Studios, oggi realtà con quattro sedi, 2 a Milano, Siena e Praga, segue per il gruppo Soco, oltre a Cielo Alto anche il brand New Topexan, con il quale ha iniziato il nuovo posizionamento nel 2018.

Per Cielo Alto, quindi, un nuovo approccio, un nuovo stile creativo, una nuova strategia e una nuova immagine,

mantenendo però la professionalità di sempre, quella che ha portato questo brand ad essere ancora oggi tra i più riconosciuti del panorama Italiano.

Dai Social al nuovo sito web, da campagne integrate a progetti speciali.