On air la nuova campagna di Hair Gallery Europe

Hair Gallery Europe ha assegnato a TEND Milano, dopo una gara, il progetto di comunicazione per il lancio in Italia di Hair Gallery: il primo portale e-commerce per la vendita on line nel mercato Emea di prodotti Hair Care Professional e Beauty. Hair Gallery nonostante il lockdown e grazie all’espansione esponenziale dell’e-commerce ha registrato il raddoppio del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al 2019. Il brand si presenta al grande pubblico come il primo hub italiano per l’acquisto on line di prodotti professionali hair care destinati all’end user, con l’obiettivo di valorizzare anche l’operato di parrucchieri e hair stylist.

Il progetto di comunicazione omnichannel proposto da Tend avrà il compito di creare awareness sul brand Hair Gallery oltre a contribuire all’incremento della conversion attualmente sviluppata dalle attività search, digital e social. La campagna, on air in TV da domenica 19 luglio sulle principali emittenti italiane, si svilupperà in tre flight pianificati per il 2020 con un investimento di oltre un milione, il cui planning è sempre gestito da Tend.

Il claim della campagna “Consulenti di Bellezza”, lanciato attraverso il nuovo film, abbraccia la filosofia aziendale: esaltare la bellezza naturale di ogni donna e dare priorità alla soddisfazione delle sue esigenze con un servizio professionale su misura e con prodotti esclusivamente delle migliori marche a prezzi estremamente vantaggiosi. La campagna omnichannel prevede inoltre un incremento delle attività digital e social, attraverso programmatic sul funnel professional beauty e social influencer attraverso i canali IG e TikTok.