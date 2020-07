I vincitori del Premio Agorà 2020

Si è conclusa la 33^ edizione del Premio Agorà 2020, il Premio Nazionale della Pubblicità fondato dal Club Dirigenti Marketing.

Superando tutte le difficoltà del periodo il Premio Agorà ha riscosso un buon successo sia per il numero delle campagne pubblicitarie partecipanti ben 96 che per la qualità dei lavori presentati.

In questa particolare edizione, il Club Dirigenti Marketing ha creato una piattaforma online per gestire il sistema di votazione delle campagne, in tal modo la Commissione si è riunita in videoconferenza ospitata dalla sala multimediale dell’UPA.

La Giuria Nazionale composta dai rappresentanti delle Associazioni di categoria, istituzioni e media patrocinanti e presieduta dal Presidente del Premio Salvatore Limuti, ha assegnato il Premio Agorà Platinum alla campagna Stampa dell’Agenzia Tembo del cliente Eutekne per il progetto “Fisco&Futuro”.

ELENCO VINCITORI 33^ EDIZIONE PREMIO AGORA’ 2020

L’ Agenzia TEMBO Regione Piemonte si aggiudica

AGORA’ PLATINUM – PRIMO ASSOLUTO

CATEGORIA STAMPA

Cliente EUTEKNE Progetto «FISCO&FUTURO»

L’Agenzia STUDIO IDEA Regione Lazio si aggiudica

AGORA’ D’ORO

CATEGORIA CAMPAGNE SOCIALI NO PROFIT

Cliente Auser Progetto «Campagna sul tema dell’invecchiamento attivo»

L ’Agenzia ADIMMAGINE Regione Sicilia si aggiudica 2 premi

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA TV – SEZIONE FOOD

Cliente Dolfin Progetto “Senso Freddo”

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA PACKAGING – SEZIONE FOOD

Cliente Birrificio Messina Progetto “Birra dello Stretto”

Agenzia ALTIPIANI MARKETING Regione Lazio si aggiudica

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE ECOMMERCE WEB

Cliente International Trading Company srl Progetto “Prima Materia ”

L’ Agenzia ARAGORN Regione Lombardia si aggiudica

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA CAMPAGNA SOCIALI E NO PROFIT

Cliente MSC Foundation Progetto «Anch’io per Genova – Insieme per il Parco del Mare»

L’ Agenzia AREA ITALIA Regione Emilia Romagna si aggiudica

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA COMUNICAZIONE INTEGRATA – SEZIONE NO FOOD

Cliente Comune di Parma Progetto «Infomobility»

L’ Agenzia COO’EE ITALIA Regione Veneto si aggiudica ben 5 premi

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA COMUNICAZIONE INTEGRATA – SEZIONE FOOD

Cliente VIP COOP Soc Agricola, Progetto “Il paradiso delle mele”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA PACKAGING WINE – SEZIONE LINEA INNOVATIVA

Cliente Cantina Gulfi Progetto “Gulfi – Tra la terra e il mare, un vulcano dentro”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA COMUNICAZIONE NON CONVENZIONALE – SEZIONE AMBIENT MARKETING

Cliente VIP COOP Soc Agricola Progetto “Saving Walls”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA CAMPAGNE SOCIALI E NO PROFIT

Cliente Fondazione Buzzi Progetto “Missione: essere un grande”

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA STAMPA

Cliente VIP COOP Soc Agricola Progetto “Val Venosta – Il Paradiso delle Mele”

L’ Agenzia COPIAINCOLLA Regione Lombardia si aggiudica 2 premi

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE WEB

Cliente Bauli S.p.A, Progetto “Girella Motta”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA COMUNICAZIONE NON CONVENZIONALE – SEZIONE STREET MARKETING

Cliente Bauli S.p.A Progetto “Girella Motta Frutti Rossi”

L’ Agenzia FKDESIGN Regione Veneto si aggiudica 2 premi

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA PACKAGING – SEZIONE NO FOOD

Cliente 360+ Progetto “Percentio”

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE WEB

Cliente Oneclick Progetto “ Gestionale Hopperix ”

L’ Agenzia FMEDIA Regione Lombardia si aggiudica 2 premi

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA COMUNICAZIONE NON CONVENZIONALE – SEZIONE AMBIENT MARKETING

Cliente Comune di Riccione Progetto “Celing light show ”

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA EVENTI E SPONSORIZZAZIONI

Cliente Gardalend Progetto “The Magic Night Party ”

L’ Agenzia GOMEZ & MORTISIA Regione Sicilia si aggiudica

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA IMMAGINE COORDINATA

Cliente S.S.D. Palermo Progetto «S.S.D. Palermo»

L’ Agenzia GRUPPO ICAT Regione Veneto si aggiudica 5 premi

AGORA’ D’ORO

CATEGORIA EVENTI E SPONSORIZZAZIONI

Cliente L’Egitto di Belzoni Progetto “L’Egitto di Belzoni”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE SOCIAL MEDIA

Cliente Scharlau S.L. Progetto “Scharlau – Zaini e business bags unisex in pelle ”

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE SOCIAL MEDIA

Cliente Metalgalante S.p.A. Progetto “Autobetoniere autocaricanti per trasporto cemento”

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA RADIO

Cliente Fidia Farmaceutici S.p.A. Progetto “Trinov Programma Anticaduta”

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA IMMAGINE COORDINATA

Cliente RDZ S.p.A Progetto “RDZ climatizzatori”

L’ HOUSE AGENCY TIM Regione Lazio si aggiudica

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA TV SEZIONE NO FOOD

Cliente TIM Progetto «TIM Advance»

L’ Agenzia INSIDE COMUNICAZIONE Regione Emilia Romagna si aggiudica ben 4 premi

AGORA’ D’ORO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE SOCIAL MEDIA

Cliente Tuum Gioielli Progetto “Gioielli Tuum”

AGORA’ D’ORO

CATEGORIA IMMAGINE COORDINATA

Cliente Tamra – Marchio Sapori del Deserto Progetto “Sapori del Deserto – Datteri Sauditi”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA IMMAGINE AZIENDALE – SEZIONE FOOD

Cliente Tamra – Marchio Sapori del Deserto Progetto “Sapori del Deserto – Datteri Sauditi”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE WEB ADVERTISING

Cliente Ortofix Progetto “ JuniOrtho”

L’ Agenzia LORENZO MARINI Regione Lombardia si aggiudica 4 premi

AGORA’ D’ORO

CATEGORIA COMUNICAZIONE INTEGRATA – SEZIONE – NO FOOD

Cliente Italsilva Progetto “Spuma di Sciampagna”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA TV – SEZIONE FOOD

Cliente Caviro Progetto “Tavernello Frizzante ”

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA RADIO

Cliente Mare Aperto Food Progetto “Tonno Mare Aperto”

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA TV – SEZIONE NO FOOD

Cliente Febal Casa Progetto “ Febal Casa”

L’ Agenzia QUOM3 Regione Sardegna si aggiudica

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA COMUNICAZIONE INTEGRATA – SEZIONE NO FOOD

Cliente Centro Clinico Medìs Progetto «Paradontite»

L’ Agenzia RAINERI DESIGN Regione Lombardia si aggiudica

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA PACKAGING WINE – SEZIONE ETICHETTA CLASSICA

Cliente Ronco Calino Società Agricola srl Progetto «Ronco Calino»

L’ Agenzia STUDIO 9 Regione Puglia si aggiudica

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA STAMPA

Cliente ARET Puglia Promozione (Regione Puglia) Progetto «Brand Puglia – Regione Puglia»

L’ Agenzia STUDIO ASTRA Regione Toscana si aggiudica

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA IMMAGINE AZIENDALE – SEZIONE FOOD

Cliente Rocca Toscana Formaggi s.r.l. Progetto «Rocca Toscana Formaggi»

L’ Agenzia TAYLOR BRAND Regione Friuli Venezia Giulia si aggiudica

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA PACKAGING WINE – SEZIONE ETICHETTA CLASSICA

Cliente Azienda Agricola La Tunella Progetto «La Tunella»

L’ Agenzia WINE TRADE Regione Toscana si aggiudica

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA PACKAGING WINE – SEZIONE ETICHETTA AUTORE

Cliente La Regola Progetto «Vini D’autore»