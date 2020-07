Campagna istituzionale per la Regione Toscana

Toscana Promozione Turistica – l’agenzia della Regione Toscana che sostiene i territori nella costruzione e promozione dei diversi prodotti turistici – si è rivolta a FutureBrand per realizzare una campagna istituzionale. Il progetto ha una doppia finalità: invitare turisti da altre regioni d’Italia a trascorrere l’estate 2020 tra le tante bellezze toscane e presentare l’unicità dell’offerta con modalità nuove, lontane dai classici stereotipi. Un’evoluzione della marca Toscana, verso un linguaggio di maggiore autenticità e rilevanza.

Dopo una fase di analisi strategica che ha coinvolto alcune personalità del mondo dell’impresa, del turismo e della cultura che operano in Toscana, FutureBrand ha elaborato il territorio creativo. Il concept della campagna affonda nel patrimonio culturale e artistico della Toscana, indiscussa culla del Rinascimento, proponendo una nuova lettura dei valori umanistici. Oggi l’uomo torna a scoprire la libertà e la meraviglia di esplorare ogni possibilità, tra le bellezze naturali e artistiche della Regione.

“Toscana. Rinascimento senza fine” è il claim che firma il video hero da 30” il cui voice over è ispirato all’Orazione De hominis dignitate scritta da Pico della Mirandola e considerata il manifesto del Rinascimento. Un testo del 1486 che rivela una sorprendente attualità, grazie alla convivenza con immagini contemporanee, reali e autentiche, come la Toscana.

Per interpretare il voice over sono stati coinvolti i giovani attori della Compagnia dei Ragazzi dell’Associazione Teatrale Pistoiese. Voci fresche, vibranti, totalmente genuine e spontanee, che hanno aggiunto alla grandiosità del testo una leggerezza nuova e delicata. Un cortocircuito tra passato e presente, sintesi perfetta dell’essenza più vera della Toscana.

Il concept è stato declinato in un’estesa campagna stampa e digital in più soggetti pensata per il mercato italiano e per una successiva estensione ai paesi dell’UE. Il mediaplan si articola in outdoor grandi formati, quotidiani generalisti e stampa di settore e soprattutto digital marketing. L’obiettivo è la promozione delle proposte più innovative di viaggio per l’estate in Toscana, veicolate attraverso il portale di destinazione VisitTuscany.com.

La campagna della Regione Toscana è realizzata da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Executive Creative Director: Gianni Tozzi – FutureBrand

Strategy: Francesco Buschi – FutureBrand

Montato e diretto da: Alessandro Soetje

Copy: Claudia Bavelloni

Produzione: Nantucket

Line Producer: Monica Sperandio

Cast: Claudia Cecchini, Beatrice Ceccherini, Simone Tangolo, Nicoletta Bacicchi, Tommaso di Fede, Daniele Righi, Vieri Raddi, Tommaso Nannucci, Rebecca Sammartano, Claudia Allodi

Voci: Leonardo Barni, Letizia Bugiani, Elena Meoni, Gabriele Napoli, Olga Novelli, Silvia Venturi della Compagnia dei Ragazzi – un progetto di Renata Palminiello e Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

Musica: Evan MacDonald-Premiumbeat

Sound designer: Francesco Morosini

Mix audio per lo spot: A-Lab

Studio di registrazione: Disc to Disc

Color grading: Diego La Rosa

Aiuto regia: Gilda Panizzi

Assistenti di produzione: Camilla Macchi, Pierfrancesco Bigazzi, Niccolò Barletta