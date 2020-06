“Ogni Mattina” da lunedì su TV8 con Adriana Volpe e Alessio Viola

Una grande novità nel palinsesto di TV8: al via OGNI MATTINA,il nuovo contenitore di informazione e intrattenimento, in onda dal 29 giugno dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 14.00, tutto live.

È la prima volta che il canale lancia una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina, che vede alla conduzione la coppia formata da Adriana Volpe,volto amatissimo della tv generalista, e Alessio Viola, voce storica dell’informazione Sky.

In uno studio completamente nuovo, che poggia sulla grande macchina produttiva di Sky, Ogni Mattina è una finestra sull’Italia e sul mondo, che mette al centro la cronaca, la vita quotidiana, le persone.

Una lunga diretta per raccontare la pancia del nostro paese, con tutti i colori della cronaca. Si parlerà di attualità con i principali fatti del giorno, ma anche di costume, società, cucina, spettacolo, ci saranno consigli e tutorial per la vita quotidiana e tanto altro.

Al centro ci saranno sempre le persone comuni con le loro storie, ordinarie o eccezionali, ma trattate con la sincerità e delicatezza che contraddistingue il programma: un tono di voce empatico e positivo, mai urlato, che fa dell’interazione col pubblico a casa, attraverso messaggi e videochiamate, un suo tratto distintivo.

Non mancherà lo spazio dedicato ai personaggi del momento, appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, che si racconteranno attraverso interviste in studio, o aprendoci le porte delle loro case.

E come nella migliore tradizione dei morning show, ci sarà il momento dedicato al food: una finestra aperta sulla cucina regionale e sulle tradizioni culinarie del belpaese.

Adriana e Alessio racconteranno anche il territorio, ma non lo faranno da soli, si avvarranno di una squadra di inviati con collegamenti quotidiani in esterna che entreranno nel cuore delle storie, ciascuno a suo modo: dal giornalismo d’inchiesta di Daniele Piervincenzi, all’attualità raccontata da Luca Calvani e alla cronaca rosa raccontata da Flora Canto, ai servizi di costume di Aurora Ramazzotti.

La squadra si arricchisce anche dei contribuiti di Selvaggia Lucarelli, che nella sua rubrica “Stanza Selvaggia” commenta il fatto del giorno, di Edoardo Stoppa, che cura lo spazio di servizio dedicato all’ambiente, e di Giovanni Ciacci, che quotidianamente redige le sue famigerate pagelle.

All’interno di questo grande contenitore esordisce anche il Tg8, la nuova iniziativa editoriale di Sky TG24, in onda tutti i giorni alle ore 12.00.

Un telegiornale contemporaneo, veloce e chiaro, che nasce nel solco dell’esperienza e della professionalità della testata all news. Una voce nuova e autorevole che va ad arricchire il panorama del giornalismo italiano, in cui la cronaca e l’attualità saranno sempre in primo piano, continuando a garantire quell’informazione obiettiva, libera e plurale che da anni caratterizza le news di Sky.

Nelle edizioni del sabato e della domenica, inoltre, a seguire ci sarà Tg8 Sport, uno spazio di informazione sportiva della redazione di Sky Sport24 condotto da Davide Camicioli, che aggiorna i telespettatori su tutti i principali avvenimenti sportivi del weekend e della settimana.