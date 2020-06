Tinazzi: una nuova immagine e un nuovo sito

È ufficialmente online il nuovo sito di Tinazzi, completamente rinnovato nelle grafiche e nei colori, ora allineate alla vision e alla filosofia del gruppo di cantine con sede a Lazise e produzioni in Veneto e Puglia.

Tinazzi punta sul digitale per presentarsi con una nuova immagine fresca e accattivante: il nuovo sito www.tinazzi.it è l’ultimo tassello del grande progetto di restyling iniziato nel 2019 e frutto del lavoro congiunto dell’agenzia Plus+ fondata da Roberto Locatelli per l’immagine coordinata, della web agency Made In Cima per la creazione del sito e dell’agenzia di comunicazione DOC-COM guidata da Chiara Caliceti per l’area stampa.

Lo spazio online presenta per la prima volta il nuovo logo del brand e il racconto dettagliato delle aree di produzione della famiglia in Veneto e Puglia. Sul sito viene citato l’ultimo progetto di Gian Andrea Tinazzi: le aziende agricole,

“Siamo lieti di presentarci ai nostri clienti e agli appassionati di vino in questa veste rinnovata – afferma Gian Andrea Tinazzi, titolare dell’azienda –: mi piace pensare che la nostra produzione attraversi tutta l’Italia, dal Veneto alla Puglia, alla ricerca di quei profumi e quelle sensazioni che solo i vini del territorio riescono a regalare”.

Tra le nuove sezioni anche un’area dedicata alle news e allo storytelling, per vivere da vicino i progetti portati avanti dalla famiglia Tinazzi nel campo del sociale e della cultura, oltre al racconto dei vini del gruppo e dell’esperienza dedicata agli enoturisti, la Tinazzi Italian Experience.