Su Google boom di ricerche sugli spot TV della finale di Coppa Italia

La pubblicità in TV durante le gare di calcio sortisce i suoi effetti. Almeno su internet, dove durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, i tifosi si sono riversati in rete per ottenere informazione sulla pubblicità vista in tv, in particolare nel settore automotive.

A rivelarlo, l’ultima ricerca di AvantGrade.com, società di search marketing fondata e diretta da Ale Agostini. Stando ai Google Trends della fascia oraria del match, è emerso un grosso picco tra le 20.30 e le 21,50 su BMW. Lo spot ha generato ricerche sulla tuta del brand (+100%), il prezzo di alcuni modelli (+80%) e su query associate come “Bmw X1 allestimenti” (+80%). Le regioni più attive sono state Lombardia, Marche e Trentino Alto Adige.

Anche Mercedes ha provocato molto interesse. In particolare su “Mercedes Vision avtr” c’è stato un picco del 500% così come su “Mercedes Napoli” (+90%), segno che i tifosi partenopei erano si attenti alla partita ma anche l’opportunità di acquistare una nuova auto. Per questo brand, è stata l’Umbria però che ha cercato di più in rete, seguita da Lombardia e Trentino Alto Adige. Lombardia in testa per numero di utenti pronti a cercare su Google, seguita da Trentino Alto Adige e Calabria.