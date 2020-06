Antonello De Medici General Manager di Hilton Molino Stucky

Antonello De Medici coordinerà il team dell’Hilton Molino Stucky, uno degli Hotel con maggiore personalità nel panorama veneziano, incluso, anche grazie alle bellissime camere recentemente ristrutturate, nell’Edizione 2020 di “100 Eccellenze Italiane”, che riconosce i migliori esempi di made in Italy, nonchè riconosciuto come Europe’s e Italy’s Leading Conference Hotel per sette anni consecutivi ai World Travel Awards e che grazie ai propri ampi spazi è ideale per ospitare eventi nel pieno rispetto delle normative in ambito di distanziamento sociale.

Antonello De Medici

Hilton Molino Stucky riaprirà ufficialmente mercoledi 1 luglio. Una scelta quella del nuovo General Manager che rinnova la volontà della struttura di accrescere il proprio collegamento con la città, come le sue parole testimoniano: “Sono orgoglioso di poter affrontare questa nuova sfida, per la possibilità di rinforzare la rete di relazioni con la città, la Regione e le Istituzioni Culturali che avranno nell’Hilton Molino Stucky un luogo di innovazione e progettualità per un nuovo paradigma dell’ospitalità a Venezia”.

Antonello De Medici nasce nel 1960 a Roma. Inizia la sua carriera nel 1986 in ambito Risorse Umane presso aziende multinazionali, farmaceutiche e di largo consumo. L’esordio nel mondo dell’hotellerie avviene dieci anni più tardi, quando approda all’ospitalità internazionale presso il Gruppo Ciga Starwood. Un percorso di quasi 25 anni che lo vede ricoprire all’inizio cariche HR a livello corporate per poi assumere il ruolo di Direttore Generale presso le strutture di Firenze e Venezia al Danieli ed Area Manager Venezia fino all’apertura del St. Regis Venice.

Esperto di food & beverage, marketing e relazioni industriali, De Medici collabora assiduamente con svariate università e master tra cui Bocconi, Ciset e Ca’ Foscari, oltre a ricoprire ruoli istituzionali tra cui membro del Consiglio di Presidenza di Federturismo Italia, di delegato di Confindustria Turismo Veneto e di Presidente di EBIT Veneto.