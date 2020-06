Progetto per la ripartenza del comparto Automotive di Cairo Pubblicità e RCS Pubblicità

Re-start è il progetto integrato di Cairo Pubblicità e RCS Pubblicità dedicato all’Automotive per supportare le case automobilistiche nella fase di ripartenza del mercato.

Il progetto offre alle aziende del settore una comunicazione efficace dei valori legati alla marca, il rafforzamento della relazione e dell’esperienza di fiducia con i clienti, la generazione continuativa di interesse verso prodotti e servizi post vendita.

La riapertura dei concessionari e della filiera produttiva nella Fase 2 spinge le Case verso una nuova forma di comunicazione, che necessita di strumenti innovativi per riportare il comparto auto al centro dell’attenzione e ricostruire il rapporto con il cliente finale.

Re-start ha un approccio tailor-made e modulare, per rispondere in modo flessibile e articolato ai reali bisogni delle marche. Attraverso la combinazione di elementi diversificati sfrutta le migliori leve editoriali per costruire progetti di comunicazione mirati, integrando le piattaforme nella produzione e distribuzione di branded content.

Grazie alla modularità del sistema, per ogni singola area di azione viene messo a disposizione un ventaglio di soluzioni che corrispondono a format declinabili e modellabili su misura per ogni brand, secondo specifiche esigenze.

Il gruppo Cairo Communication mette a disposizione i PowerBrand più autorevoli e le loro straordinarie audience. Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport – con i rispettivi verticali Corriere Motori e Gazzetta Motori – e La7 hanno un ruolo fondamentale di contesti qualitativi all’interno dei quali raggiungere e ingaggiare audience di alto profilo, anche con la produzione di progetti tailor-made e branded content in grado di veicolare brand/product values, esperienze di prodotto e attivazione di contatti.

Corriere Motori dedica una mirata e continuativa attenzione alla ripartenza del mercato auto e moto: un appuntamento fisso sulle pagine del quotidiano ogni lunedì, la pianificazione di una serie di eventi digitali e un’edizione speciale nel mese di Giugno.

Gazzetta Motori è l’autorevole partner in grado di offrire un percorso editoriale multipiattaforma. Alla consueta produzione editoriale sul digitale e all’appuntamento del giovedì sul giornale, si affianca una nuova sezione di “Mobilità sostenibile” sul sito e una serie di nuove attività integrabili.

LA7 rappresenta una piattaforma straordinaria per la produzione di contenuti ad alto impatto visivo e la costruzione di storytelling fortemente ingaggianti sul piano dell’esperienza di prodotto. Attraverso format quali Like Motori, Infographics, Brand stories, il canale è in grado di raccontare l’auto attraverso l’immagine, lanciare nuovi modelli con contenuti impattanti e moltiplicare i contatti grazie all’audience televisiva.

In termini di audience il progetto integrato mette a disposizione: 30,5 milioni di contatti netti sulla piattaforma TV/web di La7, quasi 24 milioni del Sistema Corriere, oltre 12 milioni sul Sistema Gazzetta, mentre Gazzetta Motori, a poco più di un anno da lancio, si posiziona come primo tra i siti dedicati all’automotive, con un’audience di 2.250.000 utenti unici nel mese di marzo, sorpassando brand storici nel segmento.