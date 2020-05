Al via la nuova campagna di Moscova&Partner nelle metropolitane milanesi

Subagente o partner? Diventa azionista con il 100% di provvigioni: sono questi i due elementi su cui è incentrata la campagna affissioni per la metropolitana milanese, realizzata dall’agenzia Spada Media Group, per Moscova&Partner, brand del Gruppo Allianz, per promuovere il suo modello di business, unico nel panorama assicurativo italiano.

“Cerchiamo nuovi partner – spiega Gianluca Mario Ruggiero, cofondatore con Giancarlo Locatelli della realtà milanese – ha cui proponiamo una grande opportunità: ottenere il 100% delle provvigioni sulle loro polizze a patto che siano in grado di acquisire e mettere in pratica un metodo di lavoro moderno e snello, basato sull’uso delle nuove tecnologie”.

“Siamo una sorta di Sicav professionale, dove la vecchia concezione incentrata sul rapporto subordinato fra agente e subagente va in pensione – spiega il presidente Giancarlo Locatelli – sostituita da un meccanismo in base al quale il subagente diventa partner a tutti gli effetti”.

La campagna affissioni è stata pianificata in oltre 70 stazioni della metropolitana milanese e proseguirà, nei prossimi mesi, con uno spot che sarà programmato sulle tv locali della Lombardia.