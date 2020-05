On air la nuova campagna Barattolino Sammontana

Sammontana ritorna in comunicazione con un nuovo spot dedicato a Barattolino, diretto dall’artista toscano Virgilio Villoresi e firmato da AUGE.

Barattolino Sammontana nel 1955 è il primo gelato industriale formato famiglia e negli anni si è meritato il ruolo di icona rappresentativa del consumo domestico di gelato. Il film sottolinea questo elemento distintivo con una lunga catena simbolica che parte dalle singole case e unisce tutto il mondo.

Il cucchiaino, con cui ognuno di noi ama gustare Barattolino diventa quindi il fil rouge, simbolo di una vicinanza che ci unisce l’un l’altro. Con il Barattolino Sammontana siamo tutti solo a un cucchiaino di distanza: dalla mamma allo studente, dal marinaio all’astronauta, fino a toccare il mondo dell’arte e della fantasia con Dante Alighieri e una sirena nelle profondità del mare.

Diretto da Virgilio Villoresi, il video è stato realizzato con la tecnica del disegno animato realizzato a mano. Le illustratrici Virginia Mori, Magda Guidi e Mara Cerri hanno colorato oltre 300 disegni in acquerello che sono successivamente stati messi in sequenza a 12 fotogrammi al secondo. Il lavoro è stato totalmente artigianale e lo si può apprezzare dalle piccole differenze tra ogni tavola disegnata.

Lo spot termina con il claim “Il gelato con il sorriso dentro” che sintetizza la missione di sempre dell’azienda toscana: portare il sorriso nella vita di tutte le persone offrendo loro prodotti buoni, creati da oltre settanta anni con cura e passione.

Il film, pianificato da Wavemaker, è in onda dal 24 maggio su tv, web e social nei formati 30” e 15”.

A completamento del piano di comunicazione è stata realizzata un’attivazione influencer che ha dato vita alla staffetta virtuale #SoloUnCucchiainoDiDistanza e a una call to action via Instagram degli utenti.Sono infatti 18 gli influencer scelti da Sammontana che dal 25 maggio per circa dieci giorni si passeranno il testimone sui social. Grazie al coinvolgimento di @lucy_inthe_papersky tutti gli influencer hanno inoltre prestato il proprio volto per diventare un’illustrazione acquarellata che è stata postata sul loro profilo.

La challenge #SoloUnCucchiainoDiDistanza lancia quindi una sfida agli utenti, chiamandoli a pubblicare un video in cui passano virtualmente Barattolino alla propria persona del cuore per sentirsi ancora più vicini. Per partecipare basterà postare un video sul proprio profilo Instagram, taggare il proprio compagno d’avventura, taggare e seguire la pagina @gelatisammontana e inserire gli #SoloUnCucchiainoDiDistanza e #Sammontana. I vincitori saranno 5×2, infatti i più fortunati riceveranno una fornitura di gelato direttamente a casa per sé e per l’amico taggato.

Credits

Agenzia: AUGE

Direzione creativa esecutiva: Federica Ariagno e Giorgio Natale

Direzione creativa: Federica Ariagno, Williams Tattoli

Copywriter: Federico Anelli

Art director: Federica Confalonieri, Angelo Marino

Agency Producer: Jessica Ferguson

Executive producer: Guido Salsilli

Regia: Virgilio Villoresi

Illustrazioni: Virginia Mori, Magda Guidi, Mara Cerri

Musicista: Matteo Marson

Post produzione audio: Sample

Post produzione video: You_Are