Nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo con regia da remoto e collegamenti streaming

Cosa può essere più spettacolare dello spot di Vecchio Amaro del Capo, ‘Spettacolare Ghiacciato’, vincitore di premi e graditissimo al grande pubblico? Il nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo, ‘Spettacolare Ghiacciato@home’.

E il risultato è davvero spettacolare se si pensa che per realizzare lo spot sono state necessarie nuove modalità di gestione da remoto per avere sul set il minor numero di persone. “Volere è potere – afferma sorridendo Loris Zanelli Ceo di PubliOne – per portare a casa il risultato, abbiamo sfruttato al meglio la tecnologia. Con la diretta organizzata su Youtube è stato possibile seguire tutti momenti di ripresa con immagini in tempo reale”.

PubliOne è l’agenzia di comunicazione integrata con sedi a Milano, Forlì, Napoli che ha firmato la creatività e la pianificazione media del nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo in un tempo non facile in cui le ristrettezze e i protocolli di sicurezza limitano l’azione e l’operatività.

“La fase di preparazione è stata molto lunga e di fondamentale importanza. Tutto è stato definito e previsto nei particolari, per questo abbiamo creato oltre allo storyboard anche un dettagliatissimo shooting board che ci ha permesso di lavorare bene sul set con la gestione da remoto”, spiega Paolo Ferrigno art director di PubliOne che ha seguito le riprese da Napoli con una parte di operatività svolta dai professionisti della sede di Forlì di PubliOne, mentre Nuccio Caffo Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915 titolare del brand Vecchio Amaro del Capo era in collegamento dalla Calabria e Loris Zanelli presenziava a Milano. Da remoto è stato organizzato anche il casting. Lorena Mele, referente social media & events per l’agenzia, forte delle sue conoscenze ed esperienza è riuscita a superare i limiti dettati dalle circostanze con provini a distanza per realizzare il cast giusto composto da un interprete formato alla scuola di Amici di Maria de Filippi, ballerini, cantanti e attori provenienti dal mondo teatrale del musical e influencer.

Lo spot è stato realizzato a tempo di record dalla casa di produzione Twister Film con Viola Ranalletta e Fina Gomez De la Torre producer e la regia a quattro mani di Marco Rossi e Simone Valentini. “Riuscire a creare in poco tempo un lavoro così importante è per noi motivo di grande soddisfazione – spiegaViola una delle producer – non è stato facile concertare il lavoro di tutti con le restrizioni e il protocolli rigidi che in questo periodo dobbiamo rispettare”.

Una full immersion di due giorni, quattro location e due gironi di riprese eppure il risultato è spettacolare.

Tra le location in cui si è girato, c’è anche la terrazza romana di Luca Sardella che offre un panorama suggestivo sulla città. “Casa mia come un set – racconta divertito lo stesso Sardella – per me che ho passato quasi tutta la mia vita davanti al piccolo schermo è una sensazione di grande naturalezza. Sono felicissimo che Nuccio Caffo abbia voluto continuare ad utilizzare come colonna sonora ‘Spettacolare Ghiacciato”, ormai un grande successo, la canzone scritta da me e mia figlia Daniela qui ripresa con un nuovo sound che dona nuova linfa”.

È infatti il tema musicale che crea un continuum con il precedente spot. Ora a ballare non sono più i personaggi del testo della canzone in una situazione sospesa tra onirico e fantastico, ma i protagonisti di tutti i giorni, calati nella quotidianità tra le mura domestiche che però aprono la vista allo splendore italico in una visione dell’Italia bella che sa reagire e ripartire con entusiasmo e voglia di vivere.

Lo spot è stato prodotto in tre formati, due da 15” e uno da 30”, saranno on air su tutte le principali emittenti nazionali e sul canale YouTube di Vecchio Amaro del Capo. “Un’imponente pianificazione strategica cross mediale con oltre 30 emittenti televisive e radio nazionali coinvolte e una campagna di video strategy su web e social a favore del nuovo sito di e-commerce caffo.store” , conclude Loris Zanelli.