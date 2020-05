Mauro Carchidio  direttore immobiliare e sviluppo sostenibile di Leroy Merlin

Leroy Merlin, l’azienda multispecialista operante nella grande distribuzione del miglioramento della casa, annuncia la nomina di Mauro Carchidio come nuovo Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia. Il manager, a capo della Squadra Sviluppo Immobiliare, si dedicherà alla realizzazione di nuovi progetti sfidanti per lo sviluppo territoriale dell’azienda come la modernizzazione del parco negozi esistente, l’accelerazione di aperture di nuovi negozi attraverso format innovativi al servizio dell’omnicanalità e della strategia dei mondi progetto oltre che all’attivazione di nuove e strategiche partnership.

Mauro Carchidio

Mauro Carchidio ha iniziato la sua lunga collaborazione con il Gruppo Adeo nel 2007 proprio in Leroy Merlin Italia dopo esperienze in importanti realtà retail come Rinascente e Upim. Fino al 2015, infatti, ha ricoperto in azienda l’incarico di Chief Financial Officer supportando la Direzione Generale nel valutare e valorizzare le principali scelte operazionali e strategiche all’interno del Comitato di Direzione Leroy Merlin Italia. È stato, inoltre, tra i principali artefici della rapida crescita della business unit italiana, avendo seguito l’acquisizione di Castorama Italia e lavorato sulla ridefinizione del team amministrativo, finanziario, legale e di Controllo di gestione, investendo sulla sinergia tra l’headquarter, le sedi regionali e i relativi punti vendita.

Dal 2015 al 2017 ha trascorso un periodo in Bricoman, altra importante insegna del Gruppo, arricchendo il suo bagaglio commerciale grazie alle esperienze sia nella rete dei negozi sul territorio sia nella centrale acquisti della sede aziendale, coordinando contemporaneamente progetti di acquisizione e sviluppo di Gruppo Adeo.

Successivamente il manager ha rivestito l’incarico di Direttore Generale di Lillapois Italia (Gruppo Auchan), dove ha ottenuto ottimi risultati migliorandone la redditività. A fine 2019 è rientrato in Leroy Merlin come Performance Leader, con l’obiettivo di definire e sviluppare un nuovo business model aziendale che bilanciasse e accompagnasse le diverse attività dell’azienda, dalla vendita nei negozi alle piattaforme online, e che individuasse le performance degli investimenti, sia immobiliari sia legati alla digitalizzazione.

“Sono felice e orgoglioso di ritornare in Leroy Merlin Italia e di seguire da vicino una divisione strategica come quella dello sviluppo immobiliare. L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando ci ha reso ancora più consapevoli dell’importanza di essere un’azienda responsabile e solidale, con una forte vicinanza alle comunità locali e quindi al cliente. Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’esperienza di acquisto a ogni livello, per questo stiamo lavorando su nuovi format e su collaborazioni per rafforzare la nostra filosofia di “azienda piattaforma”, capace di generare un valore aggiunto sul territorio” ha dichiarato Mauro Carchidio, Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia.

Mauro Carchidio ha conseguito una laurea in Economia Aziendale all’Università degli Studi di Trieste e collaborato come docente in Controllo strategico, di Performance Management e di BSC (Balanced Score Card) con vari istituti, oltre ad aver partecipato a diversi progetti al fianco di società di consulenza come McKinsey, Deloitte, Accenture e KPMG.