Stefano Bolognese Head of International Business Unit di Sanpellegrino

Stefano Bolognese, 44 anni, milanese è il nuovo Head of Internazional Business Unit del Gruppo Sanpellegrino. Per la sua profonda conoscenza del settore è stato chiamato dall’Amministratore Delegato, Stefano Marini, a contribuire ulteriormente alla crescita delle acque minerali S.Pellegrino e Acqua Panna, che insieme alle bibite Sanpellegrino, sono apprezzate e distribuite in oltre 150 paesi, quali ambasciatrici del meglio del Made in Italy .

Stefano Bolognese

Bolognese è entrato nel Gruppo Sanpellegrino nel 2000 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, occupandosi sia del mercato italiano che dell’export e contribuendo agli eccellenti risultati raggiunti da S. Pellegrino. Nel 2014 nella posizione di International Business Unit Zone Manager EMENA & Latam ha assunto la responsabilità delle vendite in Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa, gestendo 90 distributori in 70 paesi.

Nel 2017 è passato in Nestlé con la carica di Business Executive Officer Buitoni Culinary Italia, dove ha contribuito alla crescita dei comparti Frozen e Chilled e si è dedicato alla trasformazione dello stabilimento Nestlé di Benevento in “hub internazionale” e centro di eccellenza per la produzione delle pizze surgelate a marchio Buitoni. In questo ruolo, che ha ricoperto fino a oggi, ha guidato lo sviluppo del portafoglio che comprende i prodotti chiave del Gruppo Nestlé in Italia lanciando con successo anche il brand Garden Gourmet nel segmento innovativo dei prodotti a base vegetale.

Stefano Bolognese, è laureato in Economia e Commercio all’Università Commerciale Luigi Bocconi, è sposato ed è padre di tre figli.