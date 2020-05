Bayer crede nella scienza e ci racconta il perché

Esplorare e progredire. Salvaguardare, in modo sempre più efficace, la vita dei nostri cari. Modellare l’agricoltura sulle esigenze degli agricoltori e dei consumatori. Questi sono i motivi per cui Bayer crede nel valore della scienza e per cui, giorno dopo giorno, porta avanti la ricerca scientifica e l’innovazione.

E lo racconta attraverso due dei sei soggetti ideati da Campbell Ewald, adattati per il mercato italiano da Wunderman Thompson e narrati da Lorella De Luca.

I due film da quindici secondi mostrano l’apertura a nuovi linguaggi di comunicazione di una casa farmaceutica che, in questo delicato momento storico, decide di raccontare la ricerca e la continua innovazione che servono per produrre i propri prodotti e portarli alla massima efficienza.

“È proprio in questo momento che le aziende, soprattutto quelle farmaceutiche, devono ritornare a comunicare i propri valori, assumendosi le nuove responsabilità che questo nuovo mondo sta facendo emergere” commenta Cristina Barbiero, Head of Wunderman Thompson Health.

La pianificazione della campagna, pensata per il digital e i social e online dal 4 maggio al 4 ottobre, è stata curata da Mediacom.

Tutti i video sono ospitati dal canale istituzionale YouTube aperto in occasione di questa campagna:



CREDITS

Business Director: Cristina Barbiero

Creative Supervisor: Maurizio Cappelletti

Copywriter: Matteo Iaboni

Art Director: Lorenzo Bolla

Senior Multimedia & Motion Designer: Morgan Storti

Social Media Manager: Fabio di Girolamo

Account Director: Ester Pampari

Account Executive: Sara Fiume

Post produzione: PostAtomic

Media: Mediacom