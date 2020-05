Cook dà uno sguardo al futuro

Mercoledì 20 maggio, alle 11, prenderà il via COOK@Home, un inedito format digitale pensato e realizzato da COOK, il mensile di cucina del Corriere della Sera, che porterà direttamente a casa dei lettori i migliori nomi della cucina internazionale, in una giornata ricca di proposte: dai corsi alle lezioni interattive live, dai tutorial alle tavole rotonde con chef ed esperti.

“In questi mesi di quarantena – spiega Angela Frenda, responsabile editoriale di COOK – ci siamo accorti che la cucina è stata più di un luogo: è stata l’ancora che ha tenuto unite le nostre famiglie, impegnato i nostri pensieri e placato l’ansia. Per questo da lì abbiamo voluto ripartire, con una giornata dedicata interamente ai nostri lettori, per ragionare, imparare e divertirci insieme ai protagonisti del settore. In attesa di rifarlo dal vivo, dal 6 all’8 novembre, quando ci rivedremo all’11a edizione di Cibo a Regola d’Arte”.

Il palinsesto della giornata, realizzato su diverse piattaforme, prevede due tavole rotonde in streaming su corriere.it. Nell’appuntamento di apertura ci si interrogherà su “Come sarà il racconto del cibo”. In sala Buzzati, con un giornalista di COOK, sarà presente lo chef Alessandro Borghese e, in collegamento da Londra, interverrà Giorgio Locatelli.Prevista poi un’incursione nella cucina di Antonella Clerici, storica presentatrice de La Prova del Cuoco che sarà raggiunta nella sua casa in Piemonte.

Molte le voci che daranno il loro contributo sul tema del futuro della ristorazione post lockdown. Alla tavola rotonda live: “Il Manifesto per ripartire”, in programma alle 17.30, sempre dasala Buzzati a Milano, parteciperanno: Carlo Cracco, Davide Oldani e Lino Stoppani. In collegamento invece Ernesto Iaccarino dalla Campania, Niko Romito dall’Abruzzo e Antonio Santini da Mantova.

Alle 19, Massimo Bottura, da Modenacon la figlia, darà invece vita, in esclusiva per COOK, a una puntata speciale del format di ricette casalinghe Kitchen quarantine.

Nel corso della giornata, inoltre, gli utenti, previa iscrizione all’indirizzo cookathome@rcs.it,potranno cimentarsi in prima persona tra i fornelli: tre i momenti di incontro virtuali di quaranta minuti l’uno, con altrettanti chef che realizzeranno i piatti insieme ai lettori. Inizierà alle 14.30 Andrea Berton,da Milano, con un risotto agli asparagi; alle 15.30 sarà la volta di Ciro Oliva, da Napoli, che insegnerà a fare la pizza nel forno di casa; alle 16.30, si chiude in dolcezza con Ernst Knam, collegato dalla Liguria.

Su Instagram (@cookcorriere), invece, dalle 12 alle 18, si attiveranno 7 tutorial interattivi di un quarto d’ora l’uno, tenuti daaltrettanti influencer: la coppia Francesca Barra-Claudio Santamaria preparerà i ravioli cinesi, che hanno perfezionato durante la quarantena; Marco Bianchi condividerà le sue ricette per rimettersi in forma; l’epidemiologo Franco Berrino illustrerà le connessioni tra alimentazione e sistema immunitario; Martina Liverani intratterrà sulle ultime novità in tema di libri di cucina; Irene Berni, in collegamento dalla Toscana, insegnerà a decorare la tavola e gli angoli di casa; Erin McDowell, da New York, svelerà i segreti per decorare una crostata; Mimi Thorisson, collegata da Torino, parlerà di cucina con i bambini; l’architetta Clara Bona racconterà come arredare lo spazio cucina.

Il meglio della giornata, con le stories dei lettori che raccontano i loro momenti domestici con COOK, con l’hashtag ufficiale: #cookathome, verranno ripostate sul profilo Instagram del mensile durante l’evento e nei giorni successivi.

Al futuro dei ristoranti italiani, con le 30 idee per ripartire immaginate con gli chef, da Bottura a Romito, da Klugmann a Pierangelini, è dedicata anche l’inchiesta di copertina del numero di COOK, in edicola mercoledì 13 maggio gratis con Corriere della Sera

Il personaggio del mese è invece il milanese Davide Longoni, uno dei maestri della panificazione contemporanea, che racconta come il pane sia diventato simbolico e sempre più elemento rivoluzionario. Nel mensile di maggio, poi: un approfondimento sul Delivery stellato, il servizio del cibo a domicilio che ha visto un incremento esponenziale nel periodo di lockdown; un libro sui frigoriferi dei cuochi e il menù del mese realizzato dai Green kitchen, celebre coppia di food writers scandinavi che hanno creato in esclusiva per COOK una tavola nordica che celebra la primavera.Nel numero, inoltre, il programma completo dell’evento e le modalità di iscrizione ai corsi.

COOK@Home, interamente gratuito anche grazie al sostegno di numerosi partner che hanno sposato questa inedita iniziativa, sarà visibile online il 20 maggio su corriere.it e corriere.it/cookathome. L’iscrizione ai corsi di cucina è obbligatoria e si effettua con una mail all’indirizzo: cookathome@rcs.it.