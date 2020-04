TwentyTwenty in partnership ufficiale con Blogmeter

TwentyTwenty, l’agenzia di comunicazione parte del Gruppo Noesis, ha siglato un accordo di partnership con Blogmeter, azienda italiana indipendente specializzata in web e social insights, consulenza e ricerche di mercato social.

Fondata nel 2007, Blogmeter conta oggi su un team di 38 specialisti e su una piattaforma di social intelligence integrata, in grado di fornire in tempo reale data analysis e insights sul percepito online dei consumatori, monitorare gli indicatori dei brand e dei loro competitor e individuare quali temi e influencer possano realmente dare un contributo al business delle imprese.

La partnership con TwentyTwenty, incaricata al contempo di curare le relazioni con la stampa per Blogmeter, si tradurrà in un vero e proprio scambio di competenze tra le due realtà aziendali, in grado di agire in modo complementare nell’ideazione e implementazione di progetti che li vedranno entrambe protagoniste.

L’accordo di partnership è stato avviato il 1° febbraio e contribuirà al posizionamento di Blogmeter come interlocutore autorevole e affidabile per le aziende che vogliano conoscere il reale impatto online delle proprie realtà e quali strumenti possano mettere in campo per migliorare il proprio posizionamento e utilizzarlo in un’ottica di incremento del business. In qualità di referente per le media relations di Blogmeter, TwentyTwenty si focalizzerà sull’amplificazione dei contenuti prodotti dall’azienda nel corso dell’anno e sulla comunicazione di iniziative ed eventi di cui si farà promotrice.

Il sodalizio tra le due aziende, inoltre, consentirà a TwentyTwenty di consolidare le competenze nel mondo della brand perception, incrementando l’offerta sul mercato dell’agenzia di comunicazione grazie all’affiancamento degli specialisti del settore.

“La partnership con Blogmeter consolida la proposta strategica e creativa di TwentyTwenty e ci permette di fare un vero salto di qualità nell’analisi del dato” affermano Daniela Agoletti e Antonio Bellini, Executive Creative Directors di TwentyTwenty. “Lo studio degli insight del mercato e del consumatore è sempre stato alla base delle nostre proposte di campagna, ma, grazie a questa collaborazione, avremo modo di esplorare le preferenze, i trend e il posizionamento dei marchi come mai prima d’ora, affiancati da un’intera squadra di analisti esperti e supportati dall’utilizzo di una piattaforma completa e all’avanguardia. La sinergia tra i due team si tradurrà anche in operazioni concrete verso prospect e clienti nel corso dell’anno. Siamo davvero entusiasti di poter intraprendere questo nuovo passo nel nostro percorso di crescita”.

Il Direttore Generale Angelo Palumbo commenta il nuovo accordo così: “Alle spalle ci lasciamo un 2019 in crescita su tutti i fronti, ma in questo imprevisto e difficile 2020 dobbiamo saper affrontare le nuove sfide con maggiore maturità e presentarci sul mercato guidati da scelte strategiche coerenti con la nostra identità ed avere accanto partner come TwentyTwenty e Noesis Group è garanzia di solidità e affidabilità”.

“La collaborazione con TwentyTwenty rappresenta una milestone nel consolidamento del nostro nuovo posizionamento, grazie al quale Blogmeter viene ormai riconosciuta dal mercato come azienda di riferimento per insight social, consulenza data-driven e ricerche di mercato tool-based” dichiara Irene Ferrario, Direttore Marketing di Blogmeter. “TwentyTwenty è una realtà all’avanguardia nella comunicazione integrata, un partner affine al DNA di Blogmeter con cui siamo contenti di poter avviare collaborazioni sinergiche”.