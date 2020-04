Ethos profumerie sceglie La7 per emozionare gli italiani

Ethos Profumerie continua a entrare nelle case degli italiani, in questo difficile momento, attraverso la televisione: dal 14 al 21 aprile è in onda un nuovo spot del gruppo sul canale La7.

Per Ethos Profumerie, Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 251 punti vendita, è la prima volta on air sulla TV generalista, proprio per coinvolgere il maggior numero possibile di italiani e sostenerli con la propria positività e passione.

La campagna pubblicitaria su La7 prevede 15 passaggi alla settimana con uno spot da 30’’ nella fascia oraria dell’informazione giornalistica. Lo spot si caratterizza per una forte spinta alla positività, a reagire e non mollare. Si apre con un elogio del coraggio e della bellezza dell’Italia e degli italiani, della tenacia e passione di cui Ethos Profumerie si fa portavoce da sempre grazie agli imprenditori che fanno parte del gruppo e che da anni portano avanti le loro tradizioni e il concetto di bellezza italiana.

Lo spot si chiude con il claim: “Ethos Profumerie, orgogliosi di essere italiani”, accompagnato da una rivisitazione del tradizionale logo del gruppo, dove adesso compare il tricolore della bandiera italiana, a simboleggiare l’italianità e il coinvolgimento del gruppo. Le lettere che compongono il logo sono state anche distanziate tra loro, per dar seguito al momento che stiamo vivendo: siamo distanti ma vicini, persino nel logo. Il logo così riadattato sarà sostituito a quello standard in ogni ambito della comunicazione del gruppo.