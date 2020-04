Donnafugata lancia i social wine tasting

FCB Milan dopo essersi aggiudicato la comunicazione social del noto brand di vini siciliani a inizio anno, ora lancia una serie di dirette Instagram per degustare insieme i vini Donnafugata.

In un momento di lockdown dei locali pubblici, in cui sono nati i fenomeni di aperitivi e i brindisi online, Donnafugata lancia più appuntamenti settimanali su Instagram dedicati ogni volta alla presentazione dei diversi territori in cui nascono le proprie produzioni di pregio, dalla Sicilia occidentale a quella orientale. I vini sono degustati live insieme a ospiti d’eccezione e a tutti i follower collegati in diretta. Per scoprire curiosità e caratteristiche dei vini, parlare della casa vinicola siciliana, di musica e di tutto quello che fa parte del mondo del vino.

José Rallo, alla guida dell’azienda insieme al fratello Antonio, è stata già protagonista di alcuni live che hanno lo scopo di portare, anche solo virtualmente, i colori e i sapori della Sicilia a chi sta a casa. A proposito della “quarantena” forzata alla quali si è costretti, José ha dichiarato: “Occorre trasformare questo tempo sospeso dall’emergenza in un tempo “fortunato”. È un momento di tranquillità, di tempo a nostra disposizione; credo che dobbiamo cogliere quello che c’è di positivo in tutto questo. La riscoperta del valore del tempo, delle cose a cui di solito nella routine frenetica di ogni giorno non riusciamo a dedicarci”.

Ed è per questo che l’azienda vitivinicola siciliana insieme a FCB Milan ha lanciato questa serie di appuntamenti live per essere comunque vicini ai propri brand lover e rendere più prezioso il tempo passato insieme, bevendo un eccellente bicchiere di vino Donnafugata.