Showgroup.it on air sulle reti Mediaset

Anche il settore dello spettacolo e degli eventi sta vivendo in queste settimane un momento difficilissimo con gravi perdite, ma c’è chi sta già pensando a come favorire un veloce rilancio delle attività. Si tratta di Showgroup.it, il portale gratuito ideato per far incontrare domanda e offerta del mondo dello spettacolo e degli eventi che, per promuovere l’apertura della piattaforma al grande pubblico, ha scelto un debutto in grande stile sulle reti Mediaset. Un traguardo importante per la startup innovativa sviluppata tutta in Friuli Venezia Giulia che conta 22.000 iscritti tra artisti, location e operatori, e che è diventata consultabile da tutti quelli che vogliono organizzare eventi, siano essi professionisti o privati.

Dal 12 al 25 aprile Showgroup.it, sarà quindi on air in TV con uno spot da 15 secondi con più di 450 passaggi sulle reti generaliste Canale 5, Rete 4 e Italia 1, e sulle reti tematiche Canale 20, Iris,Focus, La 5, Top Crime, Mediaset Extra, Italia Due, Virgin Radio TV, Radio 105 TV.

Lo spot lancia un messaggio positivo e incoraggia i protagonisti del mondo dello spettacolo e degli eventi a guardare con fiducia al futuro e a prepararsi per far ripartire il settore. Studiata come un’importante occasione per consolidare la brand awareness, la campagna TV sarà supportata online da una digital campaign promossa in tutta Italia sulle principali piattaforme social.

La produzione dello spot è di Publitalia ’80, mentre il concept è firmato dall’agenzia di consulenza strategica e comunicazione integrata Emporio ADV che si è occupata della realizzazione del progetto Showgroup a 360°: dalla progettazione dell’infrastruttura web al lancio sul mercato, attraverso l’elaborazione di una strategia di comunicazione on e offline e la gestione di un piano operativo strutturato comprendente le attività di social media marketing e digital advertising, content creation, ufficio stampa e digital PR.

Elisabetta Molino

Nella strategia di lancio della piattaforma – spiega Elisabetta Molino, presidente e co-founder di Showgroup.it – avevamo già previsto un importante investimento su Mediaset e abbiamo deciso di confermarlo nonostante la sosta forzata causata dall’emergenza Covid-19 per offrire a tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo e degli eventi un’opportunità in più per prepararsi a far ripartire il settore. Con questa importante campagna di comunicazione televisiva e digital – prosegue la presidente – puntiamo a dare ampia visibilità al nostro progetto e a renderlo fruibile a livello nazionale. In attesa di tornare a ballare, cantare, organizzare spettacoli ed eventi tutti insieme, – conclude Elisabetta Molino – siamo certi di poter offrire al settore dello spettacolo e degli eventi uno strumento strategico per progettare il futuro».

L’idea Showgroup.it è nata nel 2016 e, dopo anni di indagine del mondo dello spettacolo e dell’organizzazione eventi, nel 2019 il progetto della startup ha preso slancio. Il suo obiettivo? Diventare la piattaforma digitale italiana (per il momento, ma in futuro internazionale) in grado di unire il processo di ricerca, selezione e ingaggio, per favorire domanda e offerta lavorativa del mondo degli eventi e dell’intrattenimento. Showgroup.it è questo, ma non solo! Infatti per i suoi servizi l’iscrizione è gratuita e non richiede costi di intermediazione. Ideato secondo la logica win-win, Showgroup.it si presenta come la piattaforma che aiuta a creare lavoro, in tre modi: dando una vetrina online ad artisti e operatori che offrono i propri servizi, facilitando la ricerca di fornitori da parte degli organizzatori di eventi e offrendo la possibilità a tutti gli iscritti di fare networking.

I co-founder sono quattro affermati professionisti del settore: Francesco Recco, manager di artisti del calibro di Umberto Smaila, Elisabetta Molino, marketing specialist, Francesco Magon, esperto del mondo pubblicitario milanese, ed Enrico Accettola, imprenditore e startupper attivo nella comunicazione e nella gestione degli eventi.

La piattaforma è supportata da testimonial d’eccezione, artisti noti del mondo dello spettacolo, che sono diventati i protagonisti di divertenti sketch promozionali che stanno riscuotendo grande successo sui social. Numerosi sono inoltre i brand ambassador: aziende come Bose, Campari Group, Freddy, distilleria Nonino, Acqua Maniva, Mondialpol, Tuborg e prestigiose realtà formative come Cesma e Almed, l’Alta scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del sacro Cuore.