Il sociologo Francesco Pira domani ospite di Radio Capodistria

Troppe fake news creano allarmismo e generano paura in questo momento di emergenza per il Covid 19, più conosciuto come Corona virus. Il professor Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione e giornalismo dell’Università di Messina, domani mattina 23 marzo 2020 dalle 10,30 alle 12,30 sarà intervistato su questo delicato tema dal Giornale di Radio Capodistria nel corso del programma di approfondimento dei fatti di cronaca, Glocal, condotto dalla giornalista Lara Drcic trasmesso anche in streaming https://capodistria.rtvslo.si

Pira lo scorso novembre era stato ospite degli studi dell’emittente per parlare di adolescenti e nuove tecnologie a margine di un seminario che aveva tenuto propri a Capodistria per i docenti di lingua italiana che insegnano in Croazia e Slovenia, organizzato dall’Università Popolare di Trieste e dal Ministero dell’Istruzione Sloveno.

Il virus killer è arrivato anche nell’ex Jugoslavia ed anche le fake news diffuse attraverso i social e la messaggeria veloce come WhatsApp. Radio Capodistria storica radio nazionale slovena si rivolge alle Comunità nazionali italiane che vivono in Slovenia ed in Croazia ed è molto seguita anche dal pubblico italiano. È un nome di antica memoria, un’emittente che ha contribuito a segnare un’epoca ed una pagina importante della radiodiffusione in questo nostro lembo d’Europa.