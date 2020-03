Il Raid degli Etruschi 2020 nel programma Gentleman Driver TV

Venerdì 6 Marzo alle ore 22:55 durante la nuova puntata di Gentleman Driver, programma televisivo che si occupa di motorismo storico, in onda su Sky Sport canale 228 MS MotorTV e sul Digitale Terrestre, verrà trasmesso il primo servizio di presentazione del Raid degli Etruschi 2020, evento turistico internazionale rivolto ad appassionati di auto d’epoca, organizzato dall’Etruria Historic Racing Club

La manifestazione, che vanta il patrocinio del comune di Viterbo, Marta e Acquapendente, si svolgerà dal 18 al 21 Giugno a Viterbo e nella Tuscia. La macchina organizzativa è già all’opera per realizzare una manifestazione che possa replicare il successo dello scorso anno.

“Il Raid degli Etruschi ha l’obiettivo di coinvolgere appassionati e collezionisti del settore, e allo stesso tempo, far conoscere e apprezzare la Tuscia viterbese, una zona del Lazio ancora poco conosciuta ma ricca di storia e cultura – dichiara Mimmo Patara, Presidente dell’Etruria Historic Racing Club – Anche quest’anno è prevista la partecipazione di equipaggi stranieri. Dimostrazione che l’evento che proponiamo, un mix di cultura, turismo e sport, viene apprezzato anche al di fuori dei confini italiani”

Per chi non è abbonato a Sky, potrà vedere il programma sul Digitale Terrestre, nel Lazio sintonizzandosi sul canale 185. Sono previste anche 6 repliche che inizieranno il giorno dopo la prima messa in onda e copriranno tutta la settimana e tutte le fasce orarie: sabato ore 12,00, domenica ore 23,00, lunedì ore 15,00, martedì ore 8,00, mercoledì ore 20,30, giovedì ore 15,30.

Per avere maggiori info sul Raid degli Etruschi: www.raidetruschi.it