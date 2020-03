“Just Imagine” la campagna di Jaguar F-TYPE diretta dal regista William Bartlett

Jaguar ha lavorato con il pluripremiato regista William Bartlett per la realizzazione di sei filmati che vedono come protagonista la nuova Jaguar F-TYPE.

In carriera, Bartlett ha vinto i BAFTA Awards con il suo lavoro SS-GB ed ha creato le sequenze titoli di alcuni film di James Bond come Goldeneye, Tomorrow Never Dies e Spectre.

I filmati “Just Imagine” utilizzano innovative tecniche di narrazione, che combinano riprese dirette e immagini generate al computer, consentendo a chi le guarda di immaginare il brivido di guidare o semplicemente di entrare in una nuova Jaguar F-TYPE.

Lanciato in concomitanza con l’arrivo della nuova F-TYPE nelle concessionarie, questo progetto è il frutto della collaborazione tra Jaguar, l’agenzia Spark44 e la Framestore Pictures di Londra. Per esaltarne tutte le peculiarità, il regista William Bartlett ha posizionato la F-TYPE in differenti scenari. La versione 2.0 litri Convertibile ha corso al fianco di alcuni cavalli al galoppo, mentre la 5.0 litri V8 ha mostrato tutta la sua potenza e maneggevolezza facendo prima un balzo da un trampolino da sci e poi performando su una pista d’ispirazione Hot Wheels. Successivamente, la vettura è diventata il centro focale di una serie d’immagini, fino a trasformarsi in un piccolissimo punto del rivestimento, grazie al quale è possibile ammirare i suoi bellissimi interni.

Andy Hunt Cooke, Jaguar Global Communications Senior Manager, ha dichiarato: “La nuova Jaguar F-TYPE è stata progettata per ispirare al guidatore magnifici itinerari. Utilizzando le più recenti e innovative tecniche cinematografiche, abbiamo condotto lo spettatore in un mondo iper-reale, in modo che potesse immaginare l’emozione di guidare e l’orgoglio di possedere un tale esempio di bellezza, artigianalità e dinamismo sportivo.” “I nostri partner Spark44 e Framestore hanno entrambi abbracciato la nostra filosofia creativa, che guarda sempre al progresso e che rende unico il marchio Jaguar nel mondo automobilistico.”

William Bartlett, Framestore Executive Creative Director, ha detto:“In qualità di iconico marchio britannico, ci sono pochi produttori di automobili in grado di catturare l’immaginazione come Jaguar.” “La combinazione tra tecnica ed estetica, unita alle immagini in presa diretta e alla tecnologia CGI fa parte di me e rappresenta il tipo di lavoro che mi emoziona sempre fare. Poiché gran parte del nostro lavoro è dare vita a splendide immagini, tutto diventa più semplice quando al centro di ogni fotogramma c’è la nuova Jaguar F-TYPE.”

Nei filmati, la nuova Jaguar F-TYPE appare più affascinante che mai, incarnando il DNA del design Jaguar nella sua forma più pura. La sportiva due posti offre un perfetto bilanciamento tra prestazioni e gratificazione per il guidatore grazie anche ad un design ancora più possente e determinato e ad un abitacolo riccamente rifinito con materiali di lusso e splendidi dettagli.

La gamma dei suoi potenti e reattivi motori comprende varianti a quattro e otto cilindri, compreso un nuovo V8 da 450 CV, tutte abbinate a trasmissioni Quickshift a otto velocità, con possibilità di controllo manuale tramite la leva del cambio SportShift o le levette posizionate sul volante.

La nuova F-TYPE offre inoltre una tecnologia maggiormente incentrata sul guidatore, che comprende un quadro strumenti riconfigurabile TFT ad alta definizione da 12,3 pollici, un sistema d’infotainment Touch Pro con Apple CarPlay e Android Auto di serie e funzionalità software over-the-air che, a discrezione del cliente, consentono di ricevere gli aggiornamenti senza doversi recare da un concessionario. Inoltre, i due eccellenti sistemi audio Meridian offrono una migliore riproduzione del suono.