Beppe Dossena responsabile relazioni istituzionali di progetto CMR-Sportium

Beppe Dossena, Campione del Mondo, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, entra a far parte del team Sportium, società del Gruppo Progetto CMR con il ruolo di Responsabile delle Relazioni Istituzionali.

Beppe Dossena

Laureato in Scienze Politiche. Calciatore professionista, allenatore di calcio, dirigente e analista sportivo televisivo. Beppe Dossena è stato Campione del Mondo nel 1982, Campione d’Italia nel 1991 e vincitore della Coppa delle Coppe nel 1990.

La sua storia di tecnico allenatore lo ha visto impegnato in Ghana, Libia, Etiopia, Arabia Saudita, Albania, Paraguay. In Cina ha curato il progetto Calcio per il Parma F.C.

“Una nuova sfida, ha dichiarato Beppe Dossena, sfida che accolgo come un’estensione di un percorso professionale, allineato alla passione per lo sport e per le attività di comunicazione e relazione in un ambito che mi rappresenta. Una nuova soglia, quella della progettazione integrata, funzionale anche alla gestione di grandi progetti per impianti sportivi che sono una opportunità di crescita e innovazione, soprattutto a livello nazionale”.