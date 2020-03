Top Manager Reputation: sul podio Starace, Elkann e Cairo

Chi tra i top manager delle principali aziende italiane ha la migliore reputazione online? Secondo l’Osservatorio permanente di Reputation Science che ogni mese analizza l’andamento della Web Reputation dei manager, a febbraio Francesco Starace (74,12), torna al primo posto grazie a eventi rilevanti che consolidano la sua reputazione: è tra i firmatari del Manifesto di Assisi, presenta lo studio “100 Italian robotics and automation stories” ed Enel è stata inclusa nella “lista A” per il cambiamento climatico, pubblicata da CDP.

Sale al secondo John Elkann (69,22), che ha presentato la nuova SF1000 in F1 e festeggia i risultati record di Ferrari, con oltre 10mila auto vendute in un anno. Scende al terzo Urbano Cairo, (68,99) per le ultime criticità legate a Rcs e Torino. Stabili le posizioni dalla quarta all’ottava. Claudio Descalzi di Eni si conferma quarto (64,86), Matteo Del Fante di Poste Italiane quinto (64,51), sesto l’Ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (62,42).

Il presidente e Ad di Moncler Remo Ruffini con 58,33 punti è settimo, all’ottavo posto c’è Alessandro Benetton di 21 Invest (58,31). Vola al nono guadagnando ben sette posizioni Alberto Bombassei (58,15) che ha varato la svolta green di Brembo, con l’adozione di pratiche sostenibili nei propri stabilimenti e ha vinto il premio Mazzocchi 2020 di Quattroruote, per essersi distinto nell’automotive e aver introdotto novità significative.

Guadagnano entrambi una posizione due top manager che si avviano verso la riconferma della loro nomina: al decimo posto Luigi Ferraris (57,75), Ad di Terna, anche quest’anno nella Gold Class di Robecosam, all’undicesimo Valerio Camerano (56,42),Ad di A2A, che ha siglato la partnership con Aeb e ha sfidato Hera su nuove acquisizioni in Veneto. Sale di una anche Diego Della Valle (55,93), mentre scende di tre posizioni Giorgio Armani (55,20), al tredicesimo.

Marco Alverà di Snam (55,07) è stabile al quattordicesimo. Balzo in avanti di sette posizioni per Pietro Salini (55,01), quindicesimo grazie al nuovo brand WeBuild e alle chiusure positive del titolo in Borsa. In Top 100 (www.topmanagers.it) crescite rilevanti di: Elisabetta Franchi (30°, +6), che punta a espandersi in Cina dopo l’attesa quotazione all’Aim con Spactiv; Giovanni Gorno Tempini (53°,+11), Presidente di Cdp che lancia un master per una nuova classe dirigente e festeggia, insieme all’Ad Fabrizio Palermo, il successo del social housing bond di Cdp.