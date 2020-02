Guerino Delfino nuovo presidente di LifeGate Consulting and Media

Nuovo volto in casa LifeGate. Guerino Delfino è stato eletto presidente di LifeGate Consulting and Media, società soggetta ad amministrazione e controllo di LifeGate SpA Società Benefit.

Guerino Delfino

Laureato in Economia, con specializzazione in finanza e management, molto appassionato ed esperto di arti contemporanee e visive, Guerino Delfino è considerato un precursore nell’ambito dei new media.

Nel 1994 fonda Hyphen Creatività Multimediale, vero pioniere digitale nel mercato italiano, acquisita nel 2001 da Ogilvy. Nel 2005, dopo essere stato Amministratore delegato di OgilvyOne e OgilvyInteractive, Guerino è diventato Presidente e CEO di Ogilvy & Mather Group Italia, carica ricoperta fino allo scorso anno.

“Conosco la famiglia Roveda da sempre e ho avuto il privilegio di collaborare alla nascita di LifeGate, 20 anni fa, e di seguirne l’evoluzione che è anche personale, un cerchio aperto molto tempo fa – racconta il nuovo presidente di LifeGate Consulting and Media – Professionalmente, business e brand transformation sono i temi più importanti che ho affrontato negli ultimi tempi, sull’onda lunga della digitalizzazione. Ora questo lavoro continua, ponendo la sostenibilità come driver vero e necessario di un cambiamento olistico, come un nuovo patto tra persone-consumatori e brand”.