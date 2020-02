“LaLettura” ora anche in app

Corriere della Sera arricchisce il Sistema de laLettura, ora disponibile anche in App – iOS e Android, per smartphone e tablet – con nuovi ed esclusivi contenuti per avere sempre a portata di mano il punto di vista privilegiato sul mondo della cultura e della creatività dell’inserto culturale del Corriere della Sera, che fa dell’apertura e della contaminazione i propri tratti distintivi, tra libri, arte, scienza e nuovi linguaggi.

Uno strumento indispensabile per appassionati che con L’App laLettura ogni sabato avranno a disposizione in anteprima l’intero dorso e la newsletter settimanale con il dibattito della settimana, l’agenda su libri, mostre e festival del momento e il calendario degli eventi del mondo culturale da non perdere.

Ogni giorno contenuti editoriali esclusivi e notifiche in tempo reale con aggiornamenti su anniversari, eventi, notizie del momento si affiancheranno ai contenuti del settimanale: dai dibattiti sui nuovi linguaggi, sui libri, sull’arte e sulle scienze, alle recensioni e alle graphic novel realizzate in esclusiva per laLettura, dai commenti alle biografie, alle interviste d’eccezione, ai reportage.

Disponibile inoltre, per la prima volta, l’intero archivio de laLettura, con oltre 400 numeri da novembre 2011 a oggi. Un patrimonio culturale, storico e artistico, a partire dalle copertine: opere d’arte grafica, fotografica o pittorica, affidate ogni numero ad artisti di notorietà internazionale, nel solco della tradizione della storica rivista fondata nel 1901 da Luigi Albertini, della quale ha mantenuto il nome.

Nell’App laLettura, infine, la possibilità di eseguire ricerche avanzate per autore, data, categoria e parola chiave, scaricabili sul proprio dispositivo.

“Con la nuova App, laLetturacompleta il suo sistema informativo, copre tutte le piattaforme e sperimenta i linguaggi della contemporaneità”, aggiunge Antonio Troiano, responsabile de laLettura.

La presentazione avverrà lunedì 24 febbraio al Piccolo Teatro Grassi di Milano in occasione della premiazione dei vincitori 2019 della Classifica di Qualità de laLettura, rispettivamente Sandro Veronesi autore del miglior libro per “Il colibrì” e Silvia Pareschi, miglior traduttrice per “La generosità della sirena” di Denis Johnson, votati da 317 tra redattori, collaboratori, traduttori e appassionati de laLettura. Il premio consiste in due pezzi unici, realizzati da Velasco Vitali, raffiguranti una barchetta in bronzo, il cui calco è stato creato utilizzando due pagine de laLettura.

In occasione del lancio l’App laLettura, sviluppata in collaborazione con D-Share, sarà disponibile gratuitamente per una settimana, successivamente in abbonamento al prezzo speciale di 3,99 euro mensili o 39,99 annuali.

Testata culturale del Corriere della Sera,in edicola ogni domenica con il quotidiano, online attraverso il sito lalettura.it, i canali social Facebook, Instagram, Twitter e ora anche in App, laLettura è un riconosciuto punto di riferimento culturale del panorama editoriale italiano. Tra i tratti distintivi delaLettura inoltre il grande coinvolgimento dei lettori online, dove registra una sempre crescente interazione con gli utenti, e sul territorio, grazie alle numerose attività organizzate dalla testata, anche nei principali avvenimenti culturali, come il Salone del Libro o BookCity, dove laLettura,con Fondazione Corriere della Sera, è stata protagonista dal 16 novembre al 15 dicembre 2019 con la mostra La Poesia è di tutti.

La campagna di comunicazione, realizzata da Hi! Comunicazione, dal claim “laLettura non finisce mai”, è pianificata su tutti i mezzi RCS, sui principali canali social e sulle emittenti televisive La7, Rai e Sky.