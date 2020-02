brevi del 6 febbraio 2020

Firmato da SG Company il primo meeting annuale della Direzione Vendite Bimby®.

Microsoft dopo una consultazione locale ha assegnato a McCann Worldgroup l’ideazione, la produzione, la gestione e la comunicazione digitale di tutti gli eventi b2b per i prossimi tre anni.

È The Big Now/mcgarrybowen il nuovo partner strategico-creativo di Lactacyd, storico marchio di Perrigo Italia specializzato nella cura dell’igiene intima femminile.

Gruppo DigiTouch, Full Digital Platform Company quotata sul mercato AIM Italia, si è aggiudicata la gara digital e creativa lanciata da Verti Assicurazioni.

Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche, agenzia specializzata in luxury hospitality, turismo e lifestyle, cura l’ufficio stampa di Capovaticano Resort Thalasso Spa MGallery Hotel Collection, la prima wellness destination sulla costa tirrenica in Calabria.

Portale Sardegna prenota il successo per l’estate 2020 affidandosi a PR & Go Up Communication Partners per le PR e l’ufficio stampa.

LIFE firma il restyling della campagna informativa del Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna per sensibilizzare il pubblico sul corretto uso degli antibiotici e azioni preventive, promossa dall’Agenzia sanitaria e sociale Regione Emilia-Romagna.

Sono state affidate a Zed_Comm le attività di ufficio stampa e media relation dedicate al lancio di MITA, il nuovo marchio di eyewear totalmente sostenibile che debutterà sui mercati in occasione di Mido.

Studio Re Media Relations è stata scelta da Moët & Chandon per le attività lifestyle di ufficio stampa, pubbliche relazioni e digital pr. Studio Re affiancherà Moët & Chandon nello sviluppo di una strategia di comunicazione volta a rafforzare la brand awareness e a valorizzare l’offerta del marchio, ottimizzando così il suo posizionamento in uno scenario di mercato in costante evoluzione.

LiveXtension si riconferma l’agenzia di comunicazione di Evolvere, la più grande community energetica in Italia.

Il 2020 si apre con un nuovo cliente per l’agenzia di relazioni pubbliche Alessandra Bertona Communication: Morelato, storica azienda simbolo dell’ebanisteria italiana specializzata nella lavorazione di essenze pregiate.