Eaton ha nominato Alessio Nava nuovo Country Sales Leader di Eaton Italia. Nel suo nuovo ruolo Alessio Nava si occuperà di delineare le linee strategiche per lo sviluppo del business sul territorio italiano, oltre a rappresentare la figura strategica di riferimento per le varie divisioni all’interno di Eaton. Inoltre, Nava manterrà la responsabilità di Country Sales Manager del segmento OEM.

Alessio Nava

“Sono orgoglioso di poter guidare un team così motivato e profondamente impegnato a sostenere l’innovazione verso le più importanti sfide in termini di gestione energetica che interessano e interesseranno sempre più nel prossimo futuro il pianeta e il tessuto imprenditoriale del nostro Paese” ha dichiarato Alessio Nava, Country Sales Leader di Eaton Italia. “L’Italia si conferma un mercato strategico per lo sviluppo del business di Eaton, che sta guidando le aziende verso la transizione energetica attraverso l’implementazione di tecnologie sostenibili in tutte le sue aree di business. Sono quindi entusiasta di raccogliere il testimone da Floriano e mettermi al lavoro fin da subito per promuovere le novità dei prossimi mesi all’insegna di sostenibilità, rispetto dell’ambiente e flessibilità, espressione concreta della nostra visione aziendale”.

La crescita professionale di Alessio Nava è il frutto degli importanti risultati conseguiti dal suo arrivo in Eaton due anni fa e della solida esperienza maturata nel suo lungo percorso professionale.

Entrato in Eaton nel 2018, Nava ha occupato ruoli di crescente responsabilità: Sales Manager per l’area Nord Ovest, nella gestione del team di vendita in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e, dall’inizio del 2019, MOEM Segment Country Sales Manager, in qualità di responsabile del coordinamento dell’intera organizzazione di vendita nazionale dedicata alla clientela e filiera del segmento OEM.

Prima di entrare in Eaton, Nava ha maturato oltre dieci anni di esperienza in Schneider Electric, al termine dei quali è arrivato a ricoprire la carica di OEM/SI Regional Sales Manager. Precedentemente ha lavorato in Nicomac, come Sales Area Manager Italy and Middle East e in TAU Controllo Processi, dove ha iniziato il suo percorso professionale.

Classe 1969, Alessio Nava ha conseguito il diploma in PSM Programma Sviluppo Manageriale – Field Of Study Business Administration and Management presso SDA Bocconi, oltre a diverse certificazioni di settore.