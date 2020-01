Mara Maionchi, Serena Bortone, Peter Gomez, Gigi e Ross ospiti a Tv Talk

Politica in primo piano nella nuova puntata di “Tv Talk”, in onda sabato 1 febbraio, alle 15.00 su Rai3, con l’analisi mediatica delle campagna elettorale in Emilia Romagna e Calabria.

Con Serena Bortone e Peter Gomez si cercherà di capire quanto ha pesato sul voto la comunicazione sui nuovi social e quanto invece la presenza dei politici nelle diverse trasmissioni tv.

Focus sui sondaggisti, i nuovi protagonisti delle maratone elettorali. Fabrizio Masia spiegherà quanto incidono i sondaggi sull’opinione pubblica. Si analizzerà, poi, come viene raccontata dai media l’emergenza sanitaria del momento, il Coronavirus: allarmismo o corretta informazione?

Spazio dedicato anche al “Giorno della memoria”, celebrato in diverse trasmissioni, fiction e approfondimenti. Qual è il ruolo della televisione nel mantenere vivo il ricordo della Shoah?

Cambio pagina con Sanremo. A una settimana dal Festival si ripercorrererà la storia delle canzoni che hanno fatto scandalo e allo stesso tempo sono state il termometro del cambiamento dell’Italia. E insieme a Gigi e Ross si proporrà qualche anticipazione di “Prima Festival”.

Mara Maionchi racconterà poi la nuova edizione di “Italia’s Got Talent”: può essere considerato un serbatoio di talenti per la nostra tv? Approfondimento anche su una tendenza televisiva: davvero il Sud sta conquistando il Nord a colpi di telecomando?

In chiusura, come sempre, i retweet e l’analisi dei dati d’ascolto della settimana televisiva appena trascorsa.