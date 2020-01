Diego Fusaro a Scalo Milano per il terzo appuntamento di genitori alla lavagna

Scalo Milano Outlet & More, l’outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano, ospita giovedì 30 gennaio la conferenza “Il nuovo ordine erotico. Elogio dell’amore e della famiglia”, un incontro con Diego Fusaro, filosofo, saggista e opinionista, che è incluso all’interno del progetto Genitori alla Lavagna, iniziativa promossa dall’Associazione Tre Effe, con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Opera e dell’Assessore Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità, Patrizia La Torre.

Diego Fusaro

L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà alle ore 20.30 presso il Centro Congressi Scalo Milano Hub, e sarà introdotto dall’Assessore Patrizia La Torre e moderato dallo psicoterapeuta e psicologo Dott. Luigi Ceriani. Pubblicato da Rizzoli nel 2018, il saggio “Il nuovo ordine erotico” di Diego Fusaro sarà al centro della discussione, invitando il pubblico a riflettere sull’evoluzione dei rapporti amorosi e sul moderno approccio alle emozioni all’interno del contesto odierno.

Il ciclo Genitori alla lavagna si inserisce nell’ambito del progetto “Le Conversazioni di Opera”, che ha come obiettivo quello di esplorare e di riflettere su tematiche dal forte impatto sociale, come il rapporto genitori-figli durante l’adolescenza e il futuro delle giovani generazioni. Partendo da questi principi, prosegue quindi il percorso inaugurato nel 2012 che punta sulla collaborazione tra famiglie-professionisti-istituzioni per poter offrire sostegno e aiuto alle famiglie al fine di migliorare la qualità della vita.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.