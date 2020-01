Cecilia Gatti nuovo Direttore Affari Regolatori di Axpo Italia

Cecilia Gatti entra a far parte del Gruppo multinazionale Axpo, con la carica di Direttore Affari regolatori di Axpo Italia.

Cecilia Gatti, laurea in Scienze politiche, vanta una significativa e pluriennale esperienza nel settore energetico avendo operato al servizio di importanti società italiane e di istituzioni.

Dopo aver ricoperto diversi ruoli in Italgas, è passata alla consulenza in Energy Advisors, collaborando sia con gruppi industriali che a iniziative di comunicazione, tra cui Quotidiano Energia, per essere poi consulente presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi ARERA).

Ha, quindi, maturato una prima esperienza nelle istituzioni, supportando l’allora Dipartimento per l’energia del Ministero dello sviluppo economico, per poi diventare responsabile della

tornata al mondo delle imprese in Snam, dove ho operato in ambito istituzionale.

L’ingresso di Cecilia Gatti come Direttore Affari Regolatori nel top team di Axpo fa parte del processo di investimento e di sviluppo intrapreso dal leader energetico svizzero che consolida in questo modo la propria strategia di crescita per rispondere al meglio alle sfide del mercato italiano.

Riconosciuta un’eccellenza nella gestione dei clienti Business, sempre attenta ai cambiamenti sociali, Axpo Italia è ora anche attiva nel settore retail con il recente lancio di Pulsee energy company con nuovi servizi semplici, trasparenti, innovativi, 100% digital e paperless che rispondono alla granularità delle esigenze di consumatori nuovi e tradizionali con l’obiettivo di migliorare la vita di tutti i giorni.