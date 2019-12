Alla riscoperta dell’Italia con Discovery Sport

On line sui social l’iniziativa Discover Abruzzo, un viaggio alla scoperta di un territorio inedito a bordo di Nuova Discovery Sport. Da un’idea di Spark 44, agenzia creativa di Jaguar Land Rover Italia, il video prodotto è la prima tappa di un progetto di branded content in cui il marchio Land Rover diventa il perfetto compagno di avventure 100% italiane.

Prima tappa di un percorso di valorizzazione e riscoperta del territorio nazionale, l’operazione #LRDiscoverAbruzzo è partita la scorsa estate con un contest lanciato dal reporter e videomaker Aldo Ricci sui suoi canali social e su quelli del brand al fine di identificare tre content creator da portare in viaggio con sé in una delle regioni più vergini e inesplorate della nostra penisola. La crew così formata è partita a fine ottobre su una Nuova Discovery Sport.

I contenuti prodotti nel viaggio di tre giorni sono diventati un video di tre minuti on air su youtube, con tagli da un minuto sui principali canali social del brand. “Ancora una volta Land Rover – dichiara Fabio Romano Direttore Generale Marketing e PR di Jaguar Land Rover- si posiziona come un marchio profondamente ancorato al territorio avventura, in perfetta simbiosi con l’uomo e la sua sete di conoscenza. Questo è solo l’inizio di un concept di comunicazione che riguarderà, dopo Discovery Sport, anche la nostra icona di avventura per eccellenza: Nuova Defender”

Credits:

Direzione Creativa: Mariapia Candreva

Art Direction: Alessandro Dante

Social Strategist: Francesco Sarubbo

Social Account: Marco Tosti

Video Director: Aldo Ricci by traipler.com